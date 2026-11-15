Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức và chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương.

Trong đó, một số nội dung có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan đến người nhiễm HIV.

Tình trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người nhiễm HIV.

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV và chủ động xử lý tình trạng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch HIV/AIDS trên mạng xã hội.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Trong đó, việc quản lý và cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; thông tư của Bộ Y tế về hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, cùng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, gồm HIV-INFO và HMED.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

"Việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của cơ quan liên quan cũng phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định pháp luật liên quan," văn bản của Cục Phòng bệnh nêu rõ.

Bên cạnh yêu cầu siết chặt bảo mật thông tin, Cục Phòng bệnh đề nghị các Sở Y tế chủ động phối hợp với Công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, có nội dung kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân của người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch HIV/AIDS gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho các cơ quan báo chí địa phương về tình hình dịch tễ HIV/AIDS, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng lây nhiễm như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (K=K).

Theo Cục Phòng bệnh, việc truyền thông đầy đủ, chính xác giúp người dân hiểu đúng về HIV/AIDS, không hoang mang, đồng thời khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố (trong đó lưu ý đặc biệt đối với những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội) khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, công tác phối hợp xử lý trước ngày 18/11 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế./.

Việt Nam triển khai nhiều chương trình tiếp cận toàn diện phòng chống HIV/AIDS Năm 2023, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.