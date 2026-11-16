Lai Châu: Giải pháp nền tảng để đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ

Trước yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Lai Châu đang tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý nhân lực, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Rà soát toàn diện, xác định rõ nhu cầu nhân lực

Ngày 3/11/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 9677/KH-UBND về triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2027-2031. Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu việc rà soát phải gắn với đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp với nguồn lực.

Điểm quan trọng của quá trình rà soát là không chỉ xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức cần thiết mà còn làm rõ yêu cầu về chuyên môn, năng lực, trách nhiệm và sản phẩm công việc của từng vị trí. Qua đó, khắc phục tình trạng bố trí nhân lực chưa phù hợp, nơi thừa, nơi thiếu; gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, năng suất, hiệu quả công việc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Trần Việt Thắng cho biết việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Việc xác định đúng vị trí việc làm giúp địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 khoa học, sát thực tiễn, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Sở Nội vụ thành lập Tổ giúp việc gồm 21 thành viên để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện. Sở tổ chức 2 đợt tập huấn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc," giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc và thực hiện thống nhất quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ.

Trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh được Sở Nội vụ kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ. Nhờ sự chủ động của các cơ quan, đơn vị và địa phương, đến ngày 10/11/2026, toàn tỉnh có 95/95 đầu mối, đạt 100%, hoàn thành quy trình 8 bước, 9 biểu và cơ bản xác định được nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031.

Cùng với việc xác định nhu cầu nhân lực, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương thức thực hiện công việc. Nội dung rà soát được triển khai đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung làm rõ những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và chuyển giao nhiệm vụ trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Công chức Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu Nguyễn Thế Phong cho biết ngành thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc, triển khai thực hiện theo hướng dẫn, bảo đảm thống nhất quy trình 8 bước và 9 biểu mẫu. Qua rà soát, từng vị trí việc làm được xác định cụ thể về khối lượng sản phẩm, yêu cầu năng lực và nhiệm vụ phải thực hiện. Đây là cơ sở để ngành sắp xếp tổ chức, quản lý biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời xác định rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thế Phong, kết quả rà soát còn là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng, khối lượng công việc của từng vị trí, từng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Gắn vị trí việc làm với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ

Trong quá trình triển khai, Lai Châu chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở. Phường Đoàn Kết được lựa chọn làm điểm về xây dựng vị trí việc làm, qua đó, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế.

Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết Đào Thị Lan Anh cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy phường thành lập bộ phận thực hiện nhiệm vụ rà soát vị trí việc làm, đồng thời quán triệt các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ. Phường phân công trách nhiệm cụ thể theo 4 trục gồm: Cơ quan Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc; huy động những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tham gia thực hiện.

Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường chủ động khắc phục khó khăn, bám sát tiến độ, triển khai đầy đủ quy trình 8 bước và 9 biểu mẫu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đến ngày 4/11/2026, các cơ quan thuộc 4 trục của phường cơ bản hoàn thành nhập dữ liệu biểu mẫu và rà soát bước đầu. Quá trình thực hiện kết hợp phương pháp đo thời gian thực tế với danh mục thời gian chuẩn để đánh giá khối lượng công việc làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực. Qua rà soát bước đầu, phường nhận thấy phương án sắp xếp không làm tăng số lượng biên chế.

Cùng với rà soát tổ chức và nhân lực, Lai Châu xác định xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm là giải pháp nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thu thập, cập nhật, chuẩn hóa và kiểm chứng dữ liệu về vị trí việc làm, nhân lực, biên chế theo phương pháp và biểu mẫu thống nhất, bảo đảm thông tin chính xác, có nguồn gốc và cơ quan xác nhận rõ ràng.

Việc kết nối, đồng bộ dữ liệu được triển khai gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý. Qua đó, từng bước hạn chế tình trạng báo cáo trùng lặp, số liệu thiếu thống nhất, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và bố trí nhân lực. Đặc biệt, kết quả xây dựng vị trí việc làm phải được vận dụng thực chất trong bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc quản lý đội ngũ từng bước chuyển theo hướng gắn với kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Đối với mỗi cán bộ, công chức, việc xác định rõ yêu cầu của vị trí việc làm cũng đặt ra đòi hỏi phải chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng phương thức làm việc mới.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Thổ (Lai Châu). (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Anh Lò Văn Kinh, công chức Ban Xây dựng Đảng, phường Tân Phong, chia sẻ với nhiệm vụ tham mưu công tác cán bộ và thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với cán bộ, công chức, đảng viên, việc triển khai vị trí việc làm giúp mỗi cá nhân nhận thức rõ hơn yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chí đánh giá. Anh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là kỹ năng công nghệ thông tin để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

Theo thống kê, năm 2026, toàn tỉnh Lai Châu được giao 19.087 chỉ tiêu, gồm 2.698 biên chế công chức, 14.991 chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 1.398 chỉ tiêu hợp đồng lao động. Đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 18.187 người làm việc, đạt 95,3% so với tổng số chỉ tiêu được giao.

Trên cơ sở kết quả rà soát nhu cầu nhân lực, các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo từng năm, xác định rõ những vị trí còn thiếu, nơi dôi dư hoặc bố trí chưa phù hợp về cơ cấu chuyên môn và chất lượng. Tỉnh ưu tiên phương án sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế.

Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm tại Lai Châu hướng tới mục tiêu căn bản là đánh giá đúng nhiệm vụ, xác định đúng nhu cầu, bố trí đúng người và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Khi từng vị trí được xác định rõ chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực, công tác quản lý, sử dụng cán bộ và xây dựng phương án biên chế sẽ có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn hơn.

Đây cũng là giải pháp quan trọng để Lai Châu tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Lai Châu: Xác định chính xác công việc và nhân lực với từng vị trí việc làm Lai Châu đang tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù địa bàn.