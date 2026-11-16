Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ.