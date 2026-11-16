Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6

Chiều 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6.

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Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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