Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada

Chiều 16/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada, ông Richard Wagner.

ttxvn_chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-chanh-an-toa-an-toi-cao-canada-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn_chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-chanh-an-toa-an-toi-cao-canada-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn_chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-chanh-an-toa-an-toi-cao-canada-4.jpg
Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn_chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-chanh-an-toa-an-toi-cao-canada-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Richard Wagner #Canada #Tòa án tối cao Canada #Nhà Quốc hội #quan hệ Việt Nam Canada TP. Hà Nội Canada
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục