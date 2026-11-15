80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập

Ngày 14/11, Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức chương trình tìm hiểu những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim tự tháp Bậc thang Saqqara, nơi Người và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam từng đến thăm tháng 6/1946.

Hoạt động là dịp giúp các đảng viên ôn lại lịch sử, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kết hợp quảng bá trang phục áo dài truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Chương trình có sự tham dự của các đảng viên, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, cùng các thành viên gia đình và con em cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Ai Cập.

Kim tự tháp Bậc thang Saqqara - kim tự tháp cổ xưa nhất thế giới, là một trong những địa điểm gắn với chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 6/1946.

Cùng với cảng Port Said-nơi Người từng ghé qua năm 1911 trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước và trở lại thăm năm 1946 – Saqqara đã trở thành địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với các đoàn công tác Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Ai Cập và du khách Việt Nam khi đến quốc gia Bắc Phi này.

Một khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến tham quan là khi hướng dẫn viên địa phương chia sẻ với đoàn rằng những nơi các thành viên đang đứng và tham quan rất có thể chính là những vị trí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt chân đến cách đây 80 năm.

Sự hiểu biết và quan tâm của hướng dẫn viên Ai Cập đối với chuyến thăm lịch sử của Người đã khiến các thành viên trong đoàn xúc động và tự hào Đảng.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, đảng viên mới Lê Thị Nga xúc động cho biết việc được tham gia buổi sinh hoạt về nguồn của Chi bộ, đến thăm nơi Bác từng đặt chân đến, là niềm vinh dự và tự hào đối với chị.

Bí thư Chi bộ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương nhấn mạnh hoạt động là dịp ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vinh dự và tự hào khi các cán bộ, đảng viên công tác tại Ai Cập có cơ hội đến thăm những địa danh gắn với dấu chân của Người. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên và con em cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh trực tiếp tìm hiểu những địa điểm lịch sử, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn về sự nghiệp và những hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.



Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các nữ đảng viên, phu nhân và các nữ học sinh, sinh viên con em các cơ quan Việt Nam tại Cairo đã mặc áo dài truyền thống khi tham quan, chụp ảnh tại khu di tích.

Hình ảnh những tà áo dài Việt Nam nổi bật giữa không gian cổ kính của Kim tự tháp Saqqara, thu hút sự chú ý của nhiều du khách quốc tế. Một du khách đồng thời là nhiếp ảnh gia đã đề nghị được chụp ảnh chị em mặc áo dài và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp duyên dáng của trang phục truyền thống Việt Nam.



Trước đó, hồi tháng 3/2026, Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng đã tổ chức hoạt động về nguồn tại cảng Port Said, địa danh với hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Thông qua các hoạt động kết hợp giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị và quảng bá văn hóa, Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.

Hai nước Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Thứ trưởng Samar Al-Ahdal khẳng định Ai Cập đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam và mong muốn kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp sẽ trở thành dấu mốc hợp tác quan trọng.