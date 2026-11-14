Khánh thành Trung tâm Việt Nam học tại Đông Bắc Thái Lan

Ngày 14/11, Lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học và Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác học thuật giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và Trường Cao đẳng Học giả châu Á (CAS) đã diễn ra tại tỉnh Khon Kaen, khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tham dự buổi lễ có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Prachuab Rakphaet, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Krasae Chanawongse, nhà sáng lập CAS; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Krasom Chanawongse, Hiệu trưởng nhà trường, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh việc khánh thành Trung tâm Việt Nam học là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026), trong bối cảnh hai nước đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 5/2025.

Tổng Lãnh sự khẳng định Trung tâm sẽ trở thành một không gian học thuật ý nghĩa nhằm tăng cường giảng dạy, quảng bá ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử Việt Nam, đồng thời là điểm tựa thúc đẩy giao lưu nhân dân và kết nối thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhấn mạnh ý nghĩa của Biên bản ghi nhớ được ký kết tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho rằng thỏa thuận này thể hiện sinh động thiện chí hợp tác giữa nhà trường và cơ quan đại diện ngoại giao, qua đó đồng hành hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam gìn giữ, phát huy ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết số 80-NQ/TW và 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thỏa thuận cũng tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam và Thái Lan tăng cường giao lưu học thuật, để các thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu văn hóa và vun đắp cho quan hệ hữu nghị song phương trong 50 năm tiếp theo.

Về phía nhà trường, Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Krasae Chanawongse khẳng định giáo dục là nền tảng cốt lõi để mở rộng sự thấu hiểu đa văn hóa. Ông bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Việt Nam học sẽ là diễn đàn giao lưu thiết thực về ngôn ngữ, văn hóa và tri thức, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Trong khi đó, Hiệu trưởng CAS, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Krasom Chanawongse cho biết việc thành lập Trung tâm thể hiện cam kết của nhà trường trong việc phát triển nền giáo dục cởi mở, hội nhập quốc tế và xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững với các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo CAS và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác học thuật và thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Việt Nam học.

Trường Cao đẳng Học giả châu Á do Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Krasae Chanawongse, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan thành lập, là một cơ sở đào tạo uy tín tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Việc khánh thành Trung tâm Việt Nam học tại CAS không chỉ giúp sinh viên địa phương hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của Việt Nam, mà còn tạo động lực để mô hình này tiếp tục được nhân rộng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học khác ở Thái Lan, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.

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