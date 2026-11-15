Sắc màu Việt Nam giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia

Sáng 15/11, những tà áo dài thướt tha cùng nón lá, âm nhạc và ẩm thực truyền thống Việt Nam đã mang đến sắc màu văn hóa đặc sắc cho trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Hoạt động Diễu hành Áo dài Việt Nam do cộng đồng người Việt tổ chức là dịp chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (8/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Chương trình do Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) phối hợp với Hội đồng thành phố Kuala Lumpur (DBKL) tổ chức, trong khuôn khổ sự kiện “Car Free Morning” (Buổi sáng không xe hơi) thường kỳ của thành phố.

Hòa cùng không khí đi bộ, giao lưu văn hóa cộng đồng vào sáng cuối tuần, đoàn người Việt tại Malaysia đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và giàu bản sắc.

Trên những tuyến phố hiện đại của Kuala Lumpur, những tà áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu cùng nón lá tạo nên điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Bên cạnh trang phục truyền thống, các món ăn quen thuộc như nem rán và càphê Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch MVFA, cho biết hoạt động là dịp để người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia gặp gỡ, gắn kết, cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị với người dân Malaysia và bạn bè quốc tế.

Áo dài Việt Nam ở tuyến phố trung tâm không xe cơ giới. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Chị Thiện Trúc, một người Việt sinh sống tại Kuala Lumpur, chia sẻ hoạt động có ý nghĩa kết nối cộng đồng, tạo cơ hội để bà con gặp gỡ, giao lưu và thêm gắn bó nơi đất khách.

Chị bày tỏ xúc động khi được hòa mình vào đoàn diễu hành áo dài và cùng hát Quốc ca Việt Nam, đồng thời mong muốn có thêm nhiều chương trình tương tự để cộng đồng người Việt tại Malaysia ngày càng đoàn kết.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài và những giá trị văn hóa truyền thống, cuộc diễu hành còn góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt, đồng thời đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Malaysia và quốc tế.

Hoạt động càng thêm ý nghĩa trong năm 2026, năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 chính thức trở thành ngày lễ quốc gia./.

Khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026 Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, giáo dục, điện ảnh và quảng bá ẩm thực Việt Nam, diễn ra trong hai ngày 14-15/11.