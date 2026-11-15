Triển lãm "Miền xa-Miền gần": Sống chậm bằng thiên nhiên và hội họa

Một góc triển lãm "Miền xa-Miền gần." (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ ngày 14/11-5/12 tại Hanoi Aqua Central (44 Yên Phụ, Hà Nội), nhóm Họa sỹ 14 tổ chức buổi thực hành (workshop) kèm triển lãm tranh mang tên "Miền xa-Miền gần."

Triển lãm là kết quả của hai chuyến lưu trú tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) và một khu sinh thái tại Phong Nha (Quảng Trị). Chủ đề là thiên nhiên và đời sống con người, cũng như thiên nhiên trong mối tương tác với nội tâm con người.

"Miền xa-Miền gần" giới thiệu 80 tác phẩm của nhóm tác giả thuộc năm thế hệ từ 5X đến 9X, gồm các họa sỹ, nghệ sỹ Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

Độ tuổi đa dạng cho phép mỗi nghệ sỹ tạo dấu ấn riêng về nguồn năng lượng, sự truyền thống hòa trong sự tươi mới, mang đến tổng thể vừa cởi mở, vừa giàu tính thử nghiệm cho sự kiện.

"Với 'Miền xa-Miền gần,' chúng tôi không tìm kiếm một vẻ đẹp lớn lao mà muốn ghi lại những hình ảnh của thiên nhiên, của đời sống, chậm hơn một chút, để từ đó thông qua tính biểu đạt riêng của từng tác phẩm, những cảm nhận về thiên nhiên và đời sống của từng họa sĩ," đại diện nhóm chia sẻ.

Các tác phẩm sắp đặt bên cạnh tranh vẽ. (Ảnh: Ban tổ chức)

"Nghệ thuật có vô số con đường để tiếp cận. Các nghệ sỹ ở đây đa phần bắt đầu tác phẩm của mình từ những bức ký họa, sau đó phát triển thành tranh," họa sỹ, nhà văn Trương Quý nhận xét về phong cách của nhóm. "Khoan nói đến tính hàn lâm, điều quan trọng là họ có một tư duy thống nhất, có sự theo đuổi mạch cảm xúc trong tác phẩm của mình."

Sau Bắc Sơn và Phong Nha, không gian triển lãm tại 44 Yên Phụ là nơi sáng tác thứ ba của nhóm. Tại đây sắp xếp sẵn một tiểu cảnh thiên nhiên và mẫu nữ cho các nghệ sỹ trực họa. Cách làm này (kết hợp triển lãm và thực hành tại chỗ) đã trở thành "truyền thống" của nhóm, được triển khai các tại triển lãm trước đây như "Her" (3 chặng), "Lại gần, gần lại với nhau" (2 chặng) hay "Thiếu nữ bên hoa"....

Nhận xét về việc kết hợp trưng bày tác phẩm với các hoạt động workshop (ký họa trực tiếp và vẽ tác phẩm tại chỗ), họa sỹ Nguyễn Thịnh cho rằng việc này không chỉ giúp công chúng nhìn thấy hành trình sau mỗi tác phẩm, mà còn để thấu hiểu và trân trọng hơn quá trình lao động sáng tạo của người nghệ sỹ.

Một số hình ảnh tại khu vực vẽ trực họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sắc sơn ta: Tôn vinh loại hình mỹ thuật Việt được thế giới ngưỡng mộ Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của một chất liệu lâu đời, triển lãm “Sắc sơn ta” còn đặt ra câu chuyện gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống trước nguy cơ bị thay thế và mai một.