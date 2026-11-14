Làm rõ thẩm quyền cấp phép triển lãm trên không gian mạng

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP bổ sung quy định về điều kiện tổ chức, thẩm quyền cấp phép triển lãm trên không gian mạng, đồng thời điều chỉnh quy trình chấp thuận nội dung mỹ thuật đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 410/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Nghị định mới bổ sung các quy định liên quan đến triển lãm trên không gian mạng, phân định thẩm quyền cấp phép giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đồng thời sửa đổi quy định về chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

Bổ sung điều kiện tổ chức triển lãm trên không gian mạng

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về địa điểm tổ chức triển lãm, trong đó quy định cụ thể điều kiện đối với hai hình thức trưng bày.

Đối với triển lãm được tổ chức tại một địa điểm cụ thể, địa điểm phải có diện tích và trang thiết bị phù hợp với quy mô triển lãm; bảo đảm các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy.

Đối với triển lãm trên không gian mạng, đơn vị tổ chức phải có bản thiết kế mô tả phương án tổ chức trưng bày trên môi trường này. Tác phẩm mỹ thuật và nội dung tác phẩm được trưng bày không được vi phạm các quy định tại Nghị định về hoạt động mỹ thuật và Điều 7 Luật An ninh mạng.

Việc bổ sung quy định riêng về triển lãm trực tuyến nhằm xác định rõ yêu cầu đối với phương án tổ chức, nội dung và tác phẩm trưng bày, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động triển lãm trên môi trường mạng.

Phân định thẩm quyền cấp phép triển lãm trực tuyến

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghị định số 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 về thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm, trong đó bổ sung thẩm quyền cấp phép đối với triển lãm trên không gian mạng.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do các cơ quan trung ương và tổ chức quốc tế tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam.

Đối với triển lãm do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương tổ chức, thẩm quyền cấp giấy phép thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Quy định này cũng áp dụng với triển lãm trên không gian mạng do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại địa phương tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam.

Như vậy, thẩm quyền cấp phép được phân định căn cứ vào chủ thể tổ chức triển lãm, với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách các trường hợp do cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế tổ chức; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết các trường hợp thuộc phạm vi địa phương.

Làm rõ trách nhiệm thẩm định công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 27 về chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

Theo quy định mới, văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng là thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng các công trình này theo khoản 3 Điều 57 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định và ban hành văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

Tuy nhiên, trước khi ban hành văn bản chấp thuận, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ba nhóm công trình: tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia; công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh; công trình được xây dựng trong khu di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di sản thế giới.

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2026./.

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