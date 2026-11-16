Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm trong không gian Pháp ngữ

Theo đặc phái viên TTXVN, từ ngày 14-16/11, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh.

Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tầm nhìn công nghệ, kết nối đa phương

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững," thu hút sự tham gia của đại diện gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ cùng nhiều tổ chức quốc tế lớn.

Đây là dịp quan trọng để Cộng đồng Pháp ngữ xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới - nhất là về hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa, chuyển đổi số và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Đây cũng là những vấn đề xuyên suốt mà Việt Nam luôn ủng hộ và thúc đẩy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nhấn mạnh ý nghĩa và tính thời sự của chủ đề Hội nghị trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Bà khẳng định Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình, không chỉ là không gian chung về ngôn ngữ, văn hóa mà còn là diễn đàn thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. Qua đó, Cộng đồng đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung trong phòng ngừa, giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

Tổng Thư ký Louise Mushikiwabo cũng thông tin về nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập việc làm, trong đó có việc triển khai Cổng thông tin hỗ trợ thanh niên Pháp ngữ từ năm 2027.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể bàn tròn của Hội nghị, đề cao vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột, tạo dựng nền tảng cho hòa bình và hợp tác, phát triển bền vững.

Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng tới lợi ích chung, Cộng đồng Pháp ngữ có thể đóng góp thiết thực hơn vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ khai trương FrancoTech. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh chương trình chính, hai sự kiện lớn bên lề Hội nghị là Diễn đàn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Pháp ngữ (Franco Tech 2026) và Làng Văn hóa Pháp ngữ đã mở ra cơ hội tăng cường giao lưu, kết nối và tìm kiếm hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa từng nước với các bên thứ ba.

Với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số,” Franco Tech 2026 trở thành điểm nhấn thúc đẩy kinh tế số và khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á khi quy tụ đại diện hơn 90 chính phủ, 200 gian hàng trưng bày, 5.000 khách tham dự cùng nhiều nhà đầu tư, tổ chức đổi mới sáng tạo.

Sự kiện tập trung vào 7 chủ đề trọng tâm gồm: Trí tuệ nhân tạo, Chính phủ số, Công nghệ tài chính, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ giáo dục, Phụ nữ trong đổi mới sáng tạo và Du lịch văn hóa - những lĩnh vực đang được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Tại phiên khai mạc Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: đã đến lúc Cộng đồng Pháp ngữ cần đưa khoa học, công nghệ và kinh tế số trở thành động lực phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất xác định rõ ưu tiên, có hành động cụ thể và nghiên cứu tổ chức một Hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ nhằm tăng cường điều phối chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đẩy mạnh chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ trong không gian kinh tế Pháp ngữ; đồng thời thúc đẩy mô hình “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ” (gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp) nhằm đưa thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác với các nước Pháp ngữ trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi xanh, tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm và là cầu nối quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mở rộng dư địa hợp tác kinh tế, phát huy vai trò cầu nối khu vực

Bên cạnh đó, sắc màu văn hóa truyền thống Việt Nam cũng để lại dấu ấn sâu đậm tại Làng Văn hóa Pháp ngữ. Giữa không gian giao lưu đa sắc tộc, gian trưng bày của Việt Nam cuốn hút bạn bè quốc tế qua nét tinh xảo của gốm sứ Bát Tràng, gốm Chăm, tranh dân gian Đông Hồ cùng các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống đặc sắc. Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động đến bạn bè quốc tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội quảng bá, phát triển du lịch.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chụp ảnh chung tại không gian Triển lãm văn hóa Việt Nam trong Làng Pháp ngữ ở Phnom Penh. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Đến thăm Không gian triển lãm văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa Pháp ngữ, đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác văn hóa đối ngoại - coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu quốc tế, hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, đa dạng bản sắc, sáng tạo và chủ động hội nhập được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng cầu nối văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết trên tinh thần tôn trọng sự đa dạng vì hòa bình và thịnh vượng chung.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế nhằm củng cố tin cậy chính trị mở ra dư địa hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay, không gian Pháp ngữ có dân số khoảng 1,2 tỷ người, chiếm 16% GDP và 20% thương mại toàn cầu. Với các quốc gia trải khắp các châu lục, sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, kinh nghiệm quản trị quốc tế và mạng lưới thị trường rộng lớn, đây là khu vực giàu tiềm năng cho hợp tác kinh tế.

Trong khi đó, Việt Nam và Campuchia đều là những quốc gia có thế mạnh hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo và nông sản. Vì vậy, thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước trong Cộng đồng Pháp ngữ đã, đang và sẽ luôn là ưu tiên của cả hai quốc gia.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam và Campuchia có thể tăng cường hợp tác song phương và với bên thứ ba nhằm đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. Phát huy lợi thế so sánh vượt trội về nông nghiệp, hai nước có thể cùng các quốc gia Pháp ngữ tại châu Phi triển khai hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên, đóng góp thiết thực vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh lương thực trong không gian Pháp ngữ.

Trong bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương đang là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với vị trí chiến lược tại khu vực, Việt Nam, Lào và Campuchia có thể hỗ trợ các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ mở rộng hợp tác, tìm kiếm động lực phát triển mới và thúc đẩy gắn kết giữa OIF với các cơ chế đa phương như ASEAN.

Ba nước cũng đóng vai trò cửa ngõ giúp doanh nghiệp Pháp ngữ khai thác thị trường ASEAN và Đông Á thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia đã thành công tốt đẹp.

Kết quả chuyến thăm không chỉ làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết đặc biệt với hai nước láng giềng Campuchia và Lào, mở rộng không gian hợp tác với bạn bè truyền thống tại châu Âu, châu Phi mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị cấp cao Pháp ngữ VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên toàn thể bàn tròn với chủ đề "Đầu tư cho hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững."