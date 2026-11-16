Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ăn sáng làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia

Ngày 16/11, tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ăn sáng làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Campuchia Hun Sen.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 16/11, trong khuôn khổ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại PhnomPenh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn sáng làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã thông tin về tình hình phát triển của mỗi nước, chúc mừng những thành tựu đạt được thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, xác định quan hệ với Lào và Campuchia là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; tiếp tục ủng hộ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của hai nước láng giềng.

Lãnh đạo Lào và Campuchia cũng khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Ba nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định hợp tác giữa ba Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong quan hệ ba nước; quan hệ chính trị là nòng cốt, hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng, trong khi hợp tác kinh tế và giáo dục, đào tạo góp phần thúc đẩy phát triển và gắn kết thế hệ trẻ.

Về hợp tác thời gian tới, ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, hạ tầng, năng lượng và thương mại; duy trì tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Ba bên nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, giải quyết bất đồng phù hợp luật pháp quốc tế, tăng cường phối hợp tại ASEAN và các cơ chế hợp tác Mekong; thống nhất chuẩn bị cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng lần thứ 5, dự kiến tổ chức tại Lào năm 2027.