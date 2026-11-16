Việt Nam-Chile tăng kết nối và mở rộng giao thương

Ngày 16/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Chile đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng thống José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriazola, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chile, đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức, nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, khai mở cơ hội hợp tác và chuyển hóa tiềm năng thương mại, đầu tư thành các kết quả hợp tác cụ thể.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Chile là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh; Việt Nam đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile (VCFTA) có hiệu lực từ năm 2014, cùng với việc hai nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Chile năm 2025 vượt 1,7 tỷ USD. Dù đạt được những kết quả tích cực, quy mô hợp tác vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến và xuất khẩu điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản và thủy sản; trong khi Chile có lợi thế về khoáng sản, nguyên liệu công nghiệp, lâm sản, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Những lợi thế này mở ra cơ hội không chỉ gia tăng trao đổi hàng hóa mà còn thúc đẩy đầu tư, liên kết sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Chile José Antonio Kast nhấn mạnh tiềm năng mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Chile trên cơ sở lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế và nền tảng hội nhập quốc tế đã được xây dựng.

Tổng thống đề cập triển vọng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm trái cây, thịt và thủy sản; đồng thời khuyến khích tăng cường hợp tác kỹ thuật, thúc đẩy tiếp cận thị trường và mở rộng kết nối trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, dịch vụ và phát triển bền vững. Sáng kiến “Choose Chile” cũng được giới thiệu nhằm quảng bá môi trường kinh doanh và cơ hội đầu tư tại Chile tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu đưa các khuôn khổ hợp tác và lợi thế sẵn có thành những kết quả hợp tác thiết thực. Theo đó, doanh nghiệp hai nước cần chủ động khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, tăng cường kết nối giữa hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối; đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hành các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Bộ Công Thương khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan của Chile nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thư ký VCCI, cộng đồng doanh nghiệp hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Chile cùng thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại của Chile; trong đó, có ProChile, để hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương và tháo gỡ khó khăn trong quá trình hợp tác.

Phó Tổng thư ký VCCI Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, tăng cường kết nối giữa các hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và doanh nghiệp sản xuất; đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile và Hiệp định CPTPP, sẽ góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị thương mại song phương.

Tại phiên đối thoại doanh nghiệp, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp-thực phẩm, trong đó có triển vọng xuất khẩu thịt và trái cây Chile sang Việt Nam; đồng thời chia sẻ góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam về khả năng mở rộng hợp tác với Chile. Các nội dung liên quan đến kết nối logistics, chi phí vận tải, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch cũng được đặt ra nhằm nhận diện những vướng mắc cần phối hợp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp và kinh nghiệm hội nhập quốc tế, Chile có tiềm năng trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường Nam Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể là điểm đến và cửa ngõ thuận lợi để doanh nghiệp Chile mở rộng hoạt động tại ASEAN và châu Á. Khai thác hiệu quả vị thế và lợi thế của mỗi nước sẽ góp phần đa dạng hóa thị trường, củng cố chuỗi cung ứng và tạo dựng các mối liên kết kinh doanh bền vững.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Chile là hoạt động xúc tiến quan trọng góp phần tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước; đồng thời tạo thêm động lực cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.

Thông qua các cuộc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, Diễn đàn kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile, đưa hợp tác thương mại và đầu tư phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả./.

Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam-Chile, là dịp định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện.