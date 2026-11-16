Giá vàng ngày 16/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một năm vào sáng 16/11, khi giới đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất.

Vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.892,42 USD/ounce. Trong tuần trước đó, kim loại quý này đã mất tới 4,5% giá trị do áp lực từ giá dầu leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng nhích thêm 0,2% và đứng ở mức 3.895,60 USD/ounce.

Thị trường vàng đang chịu tác động mạnh bởi hàng loạt tín hiệu thắt chặt tiền tệ từ các quan chức Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid nhận định lạm phát vẫn đang ở mức quá nóng và cơ quan quản lý cần thực hiện thêm các biện pháp để kiểm soát áp lực giá cả.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins đều phát đi tín hiệu ủng hộ việc thắt chặt chính sách hơn nữa, trong bối cảnh giá sản xuất tại Mỹ tháng 10 ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất trong 4 năm qua.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,50-137,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: