Lễ hội Cá tra Đồng Tháp lần thứ nhất: Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới

Lễ hội Cá tra Đồng Tháp lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 3-6/12 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp. Địa điểm chính diễn ra lễ hội là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự.

Chủ đề của lễ hội là “Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới," nhấn mạnh sự chuyển biến tích cực của ngành hàng cá tra với cam kết phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu cá tra Đồng Tháp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, trao đổi thông tin thị trường.

Cùng với đó, lễ hội nhằm kết nối những thành tựu khoa học và ứng dụng công nghệ trong chuỗi ngành hàng nhằm phát triển bền vững ngành hàng cá tra; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học-công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng cá tra, đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe của thị trường quốc tế.

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú, kết hợp quảng bá ngành hàng, xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch. Nổi bật là đại cảnh check-in cá tra Đồng Tháp “Vòng quanh thế giới”; phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới-Hồng Ngự năm 2026; không gian triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp," trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu và sản phẩm thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia.

Đặc biệt, không gian ẩm thực quốc tế, với chủ đề “Ẩm thực cá tra-Vươn xa thế giới” và chương trình trình diễn chế biến món ăn từ cá tra của đầu bếp nổi tiếng Martin Yan được kỳ vọng tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan, qua đó, giới thiệu sự đa dạng trong chế biến, giá trị dinh dưỡng và khả năng tiếp cận của sản phẩm cá tra Đồng Tháp đối với người tiêu dùng ở nhiều thị trường...

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Đồng Tháp là một trong những địa phương có thế mạnh hàng đầu cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra, với chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh từ sản xuất con giống, nuôi thương phẩm đến chế biến và tiêu thụ.

Năm 2026, diện tích thả nuôi cá tra thương phẩm của tỉnh ước đạt 2.820ha, sản lượng khoảng 700.000 tấn. Riêng 9 tháng năm 2026, sản lượng cá tra thu hoạch đạt 475.000 tấn, tăng 46.648 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nghề ương nuôi cá tra giống ở xã cù lao Long Phú Thuận (Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo Đề án Phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào các lợi thế có khả năng tạo vị thế dẫn đầu như: sản xuất giống cá tra và giống thủy sản nước ngọt chất lượng cao; nuôi trồng, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn cá tra; dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ thủy sản; liên kết thủy sản nước ngọt-nước lợ-biển; trung tâm logistics, chế biến và xuất khẩu thủy sản, góp phần đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng của tỉnh sau hợp nhất.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 37.360 tỷ đồng, tăng 6,9%/năm, trong đó giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản tăng 8,4%/năm và sản xuất giống tăng 1%/năm; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 24,36 nghìn ha, tăng 1,4%/năm; tổng sản lượng thủy sản sản xuất đạt 1,4 triệu tấn, tăng 5,2%/năm; tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản chế biến đạt trên 6%/năm; tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến giá trị gia tăng đạt trung bình trên 40%.

Chế biến cá tra xuất khẩu ở Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp trở thành trung tâm thủy sản hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và có năng lực cạnh tranh quốc tế; dẫn đầu về giống thủy sản chất lượng cao, chế biến sâu cá tra, đổi mới sáng tạo và quản trị ngành bằng dữ liệu; phát triển hài hòa thủy sản nước ngọt, nước lợ, thủy sản biển, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển trên nền tảng kinh tế nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh và chuyển đổi số toàn diện./.

Giá cá tra nguyên liệu ở Đồng Tháp tăng cao Theo các hộ nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu tăng do doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua cá tra nguyên liệu phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU…