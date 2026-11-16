Đồng Tháp: Khơi thông dư địa, phát triển hành lang kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về phát triển kinh tế biển tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế biển, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững và gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp

Với 32km bờ biển nằm ở phía Đông cùng 2 cửa sông chính gồm Cửa Tiểu, cửa Soài Rạp là cửa ngõ giao thông đường thủy quan trọng thông ra Biển Đông nối với các tỉnh trong nước và quốc tế, tỉnh Đồng Tháp xác định định hướng phát triển vùng kinh tế phía Đông của địa phương là kinh tế biển.

Tỉnh đặc biệt quan tâm tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư các dự án công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xem đây là giải pháp quyết định cho sự phát triển của địa phương.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao đổi để tập trung mở rộng không gian phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 16/9/2026 về định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển Gò Công theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn liền với kinh tế biển.

Khu kinh tế Gò Công có quy mô diện tích dự kiến khoảng 26.700ha, gồm toàn bộ xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, trong đó phần đất liền có diện tích khoảng 15.600ha và phần mặt nước có diện tích khoảng 11.100ha.

Các ngành được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng, đóng tàu cùng với các ngành công nghiệp phụ trợ khác, phát triển khu nuôi trồng thủy sản theo hướng sử dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ, du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế ven biển để khai thác hiệu quả luồng cho tàu biển trọng tải lớn cập bến biển, sông Soài Rạp.

Tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp hiện có Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp (diện tích 285ha). Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 (diện tích 50ha); Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 (diện tích 50ha); Cụm công nghiệp Phước Trung (diện tích 30ha).

Cụm Công nghiệp Gia Thuận 2 ở khu kinh tế biển Gò Công của tỉnh Đồng Tháp sẵn sàng chào đón nhà đầu tư thứ cấp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 với mức đầu tư hơn 278 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Dự án mời gọi đầu tư thuê đất với tỉ lệ lấp đầy trên 70% với các doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực như: chế biến, may giày, bê tông...

Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 có tổng diện tích 50 ha, với tổng vốn đầu tư 391 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư; trong đó, diện tích đất công nghiệp-dịch vụ cho thuê có hạ tầng hoàn chỉnh đủ điều kiện để cho thuê là: 39,38ha; sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư thứ cấp trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như: thực phẩm, đồ uống, điện tử, thiết bị điện, ôtô, công nghệ cao...

Việc đưa vào khai thác chính thức Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 góp phần mở ra không gian mới để phát triển công nghiệp phía Đông của tỉnh, nhất là khu vực ven biển, phù hợp với quy hoạch của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương phối hợp tốt các ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục pháp lý hồ sơ liên quan như đất đai, ngành nghề... để thu hút đầu tư.

Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước, thông tin liên lạc đã và đang được đầu tư, nâng cấp để phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển các cụm công nghiệp bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Một trong những điểm sáng của việc thúc đẩy hành lang kinh tế biển ở tỉnh Đồng Tháp phát triển là thu hút được các dự án năng lượng tái tạo. Địa phương đã thu hút được 2 dự án gồm: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1, Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 trên địa bàn xã Gò Công Đông.

Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 có công suất thiết kế 100 MW và Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 có công suất thiết kế 50 MW. Hai nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng và đã đưa vào khai thác. Trung bình mỗi năm, hai nhà máy điện gió đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 107 tỷ đồng.

Tuyến đê biển Gò Công trở thành một trong điểm nhấn trong định hướng phát triển du lịch sinh thái biển ở Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Tuấn Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, một trong những thế mạnh của kinh tế ở xã ven biển Gò Công Đông là phát triển năng lượng xanh.

Thời gian qua, được sự quan tâm, đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên địa bàn có hai dự án điện gió Tân Phú Đông đã đi vào hoạt động hiệu quả. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã đến khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực điện gió, trong đó có Dự án Nhà máy điện gió Tân Thành, có công suất thiết kế 100 MW, sản lượng điện đạt khoảng 264 triệu kWh/năm, với tổng vốn đầu tư của dự án là 4.700 tỷ đồng.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 9/2026, hoàn thành chậm nhất vào đầu năm 2027.

Kết nối các trục giao thông, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

Nhằm hoàn chỉnh trục giao thông huyết mạch mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho địa phương, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa I về phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026-2030. Đây là một trong những nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ một trong điểm nghẽn về tăng trưởng kinh tế, trong đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, trung chuyển sản phẩm đến các trung tâm tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu nông sản, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 124km đường cao tốc, 30km đường quốc lộ và 200km đường tỉnh, đầu tư nâng cấp khoảng 20,8km đường thủy nội địa quốc gia; xây dựng mới 50km đường đô thị, nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường tỉnh bảo đảm đồng bộ tải trọng khai thác an toàn, thông suốt.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp ưu tiên đầu tư hình thành 2 tuyến đường bộ kết nối Đông-Tây từ Khu kinh tế biển Gò Công với Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và từ biển Tân Thành với Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Khi các tuyến giao thông được kết nối đồng bộ, hàng hóa có thêm lựa chọn vận chuyển, các vùng sản xuất thuận lợi hơn trong tiếp cận thị trường, còn những khu vực có tiềm năng công nghiệp và dịch vụ có thêm điều kiện thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng (Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có quy mô lớn của tỉnh, cho biết khi các tuyến giao thông trong tỉnh được kết nối đồng bộ, doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội lựa chọn vận chuyển hàng hóa, các vùng sản xuất thuận lợi hơn trong tiếp cận thị trường; còn những khu vực có tiềm năng công nghiệp và dịch vụ có thêm điều kiện thu hút đầu tư.

Theo ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 184 dự án (gồm 103 dự án FDI và 81 dự án DDI) với tổng vốn đăng ký đạt gần 96.000 tỷ đồng (trong đó vốn FDI đạt trên 3.550 triệu USD).

Tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động đạt rất cao, lên tới 93,14% (nhiều khu công nghiệp đã lấp đầy 100% như Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, Khu công nghiệp Tân Hương, Khu công nghiệp Mỹ Tho). Khu kinh tế Cửa khẩu cũng đã thu hút 7 dự án đầu tư với vốn đăng ký 142,92 tỷ đồng.

Để chuyển hóa lợi thế hạ tầng thành kết quả tăng trưởng kinh tế cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh và tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như chủ động quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối bằng cách chủ động rà soát, lập báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp nằm gần các nút giao kết nối với các tuyến cao tốc chạy qua địa bàn tỉnh. Việc này đảm bảo khi các tuyến cao tốc đi vào vận hành toàn tuyến, tỉnh Đồng Tháp đã có sẵn quỹ đất công nghiệp sạch, sẵn sàng đấu nối hạ tầng.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy mạnh chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật, trong đó tập trung đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Bình Đông (210ha), Khu công nghiệp Tân Phước 1, Khu công nghiệp Tân Phước 2; thực hiện các thủ tục chọn nhà đầu tư mới cho Khu công nghiệp Tân Kiều và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

Đồng thời, triển khai nghiên cứu phương án hình thành Khu kinh tế ven biển Gò Công với quy mô khoảng 26.700ha để sẵn sàng đón các sóng đầu tư quy mô lớn.

Nhằm bảo đảm tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa tổ chức họp vào ngày 12/11 để điều chỉnh quy hoạch, bổ sung trục động lực giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nội dung chính là bổ sung trục động lực giao thông kết nối từ Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công.

Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng hành lang kinh tế biển, mở rộng kết nối giữa các vùng kinh tế và khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh Đồng Tháp nói riêng cùng các địa phương khác trong khu vực nói chung./.

Tạo động lực phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, điểm mới quan trọng của dự thảo Luật là chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu theo ngành sang quản trị không gian biển hiện đại, tổng hợp, thống nhất.