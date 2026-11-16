Vàng SJC giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng, chênh lệch với thế giới vẫn cao

Mở cửa phiên giao dịch sáng 16/11, giá vàng SJC không có biến động, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng không có biến động, hiện vẫn giao dịch ở mức 133,8-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.886 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 16,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.510-25.920 đồng/USD; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.540-25.920 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 50 đồng.

VietinBank ở mức 25.465-25.910 đồng/USD, tăng 54 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.520-25.910 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 50 đồng./.

Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng, vàng SJC xuống còn 138 triệu đồng mỗi lượng Cùng xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng.