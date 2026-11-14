Trung-Mỹ tổ chức cuộc họp hội đồng thương mại đầu tiên

Ngày 14/11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc họp đầu tiên của hội đồng thương mại theo hình thức trực tuyến vào ngày 13/11, trong khuôn khổ cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung-Mỹ.

Theo thông cáo, hai bên đã tiến hành trao đổi quan điểm thẳng thắn, sâu rộng và mang tính xây dựng về các vấn đề thuế quan, giảm thuế quan lẫn nhau theo phương án "30 tỷ đổi 30 tỷ," thương mại nông sản cùng những vấn đề khác mà mỗi bên cùng quan tâm.

Bộ Thương mại cho biết thêm hai bên dự định tiếp tục tăng cường tương tác trong khuôn khổ hội đồng thương mại này, thúc đẩy giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực kinh tế-thương mại mà mỗi bên quan tâm, đồng thời không ngừng mở rộng danh mục lĩnh vực hợp tác và thu hẹp danh sách các vấn đề còn tồn đọng.

Cuộc gặp diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tuần tới.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Chín giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, hai bên đã đề xuất gói cắt giảm thuế quan có đi có lại trị giá 60 tỷ USD, bao gồm khoảng 17 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2024, nhưng kế hoạch này vẫn chưa được hoàn thiện.

Bắc Kinh đã nhiều lần hối thúc Washington thực hiện thỏa thuận, coi đó là điều kiện tiên quyết để tăng cường mua hàng nông sản của Mỹ./.

Trung Quốc và Mỹ thảo luận về tiếp xúc cấp cao và ổn định quan hệ Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Mỹ nhắc lại cam kết của lãnh đạo hai nước về xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng, có đi có lại.