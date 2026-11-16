Giá dầu châu Á ổn định sau các vụ tấn công mới tại Trung Đông

Trong phiên sáng ngày 16/11, giá dầu châu Á ổn định trở lại sau hai tuần giảm liên tiếp, khi các vụ tấn công mới tại Trung Đông phần nào bù đắp cho những dấu hiệu nguồn cung dồi dào trên thị trường dầu giao ngay.

Giá dầu Brent Biển Bắc giữ quanh mức 96 USD/thùng sau khi giảm hơn 2% vào tuần trước, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch trên mức 88 USD/thùng.

Ngày 15/11, Iran đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ trực thăng của Mỹ tại Bahrain, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một quốc gia vùng Vịnh Ba Tư trong nhiều tuần qua.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) vào cơ sở này.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 5 tàu đã trúng thủy lôi và bốc cháy trong 48 giờ qua, song không nêu danh tính các tàu. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết giới chức hàng hải Ấn Độ đã báo cáo một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vùng Vịnh; thủy thủ đoàn an toàn nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại.

Tính chung trong tháng này, giá dầu vẫn giảm mạnh do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu đã vượt nhu cầu lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát, với mức dư cung dự kiến khoảng 2 triệu thùng/ngày trong quý này.

Mức tăng nguồn cung này phản ánh dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz đang phục hồi dù khu vực này vẫn có tranh chấp.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu tinh chế vẫn đang diễn ra, khiến giá các mặt hàng này duy trì ở mức cao so với dầu thô.

Nguồn cung sản phẩm lọc dầu phục hồi chậm hơn do xung đột Trung Đông và các cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc hóa dầu của Nga tiếp tục gây sức ép lên thị trường nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết hơn 55% công suất lọc dầu của Nga đã bị ảnh hưởng.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu cấp cao tại công ty Sparta Commodities SA, nhận định dầu diesel tiếp tục là tâm điểm theo dõi của thị trường khi bước vào mùa Đông phục vụ nhu cầu sưởi ấm.

Bà cho biết thêm các hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI có xu hướng giảm theo đà suy yếu của thị trường dầu thô vật chất./.

Không để giá cước vận tải tăng nhanh, giảm chậm theo giá xăng dầu Việc điều chỉnh thuế suất, giảm giá xăng dầu giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu vào, tạo dư địa đầu tư phương tiện mới, thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển chuỗi logistics.