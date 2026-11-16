Hệ thống NAPAS đã xử lý 12,4 tỷ giao dịch, hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số toàn diện

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết tính đến tháng 10/2026, hệ thống NAPAS đã xử lý 12,4 tỷ giao dịch, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong ngày cao điểm, hệ thống ghi nhận hơn 50 triệu giao dịch với giá trị đạt trên 334.761 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng về quy mô giao dịch mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực xử lý, hoạt động liên tục và an toàn của hạ tầng thanh toán quốc gia. Hệ thống không những phải đáp ứng khối lượng giao dịch ngày càng lớn, mà còn phải vận hành liên tục, ổn định và an toàn.

Trong năm 2026, NAPAS đã nâng cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS247 theo tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0, kết hợp tích hợp SIMO theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. NAPAS cũng triển khai mô hình vận hành Active - Active hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng dự phòng và tăng mức độ sẵn sàng của hệ thống.

Bên cạnh đó, NAPAS cũng tăng cường công tác giám sát và quản lý rủi ro nhằm phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Nhờ đó, hệ thống NAPAS duy trì mức độ sẵn sàng 99,99%, vượt mức cam kết với các TCTV. Đây là minh chứng cho những nỗ lực về triển khai các giải pháp hiệu quả, qua đó khẳng định năng lực vận hành ổn định, an toàn của hệ thống NAPAS cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng lớn của thị trường.

Song song với nâng cấp hạ tầng, NAPAS phối hợp với các TCTV mở rộng hệ sinh thái thanh toán VietQRPay với mục tiêu từng bước chuyển đổi từ giao dịch chuyển tiền sang thanh toán bằng mã QR trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các loại hình thanh toán điện tử, phát triển thị trường thanh toán minh bạch, bền vững.

Đối với thanh toán xuyên biên giới, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS tiếp tục làm đầu mối kết nối hạ tầng thanh toán quốc gia với các đối tác quốc tế. Trong năm 2026, NAPAS đã hoàn thành kết nối với các hạ tầng thanh toán hàng đầu tại Trung Quốc, mở rộng kết nối với Hàn Quốc, Singapore; đồng thời đang triển khai kết nối với Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Các kết nối này góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới cũng như thúc đẩy kết nối du lịch và thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia.

Bên cạnh đó, NAPAS cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán số mới như nền tảng thanh toán số NAPAS DPP, dịch vụ VietQRMe (thanh toán qua mã QR hiển thị từ phía khách hàng) và nhiều giải pháp thanh toán hiện đại khác, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, thuận tiện và an toàn hơn cho người dùng.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NAPAS nhấn mạnh: “Chặng đường phía trước còn nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, yêu cầu về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của nhà nước ngày càng cao. Tôi tin tưởng rằng chính những thách thức đó là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới và phát triển”./.

Ngân hàng và NAPAS cam kết thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới NAPAS và 25 ngân hàng cam kết phát triển thanh toán QR nội địa và quốc tế, mở rộng mạng lưới và nâng cao trải nghiệm người dùng tại Việt Nam.