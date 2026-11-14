VIFC-HCMC ra mắt Học viện đào tạo nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 14/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) ra mắt Học viện VIFC (VIFC Academy), nhằm kết nối các cơ sở đào tạo, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành Trung tâm và các chuẩn mực quốc tế.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trong giai đoạn 2026-2030, phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Đây cũng là một trong năm trụ cột đánh giá năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính theo bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI).

Nhu cầu nhân lực không chỉ đến từ Cơ quan điều hành mà còn từ các định chế tài chính, doanh nghiệp tham gia Trung tâm. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nhân sự có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực tiễn và khả năng đáp ứng các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

Trong bối cảnh đó, VIFC Academy được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái đào tạo, không phải một trường đại học hay cơ sở đào tạo độc lập.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất việc đồng kiến tạo giáo dục và phát triển nhân tài phục vụ VIFC. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Học viện đóng vai trò kết nối nhu cầu nhân lực của Trung tâm với năng lực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành nghề và đối tác trong, ngoài nước.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp và các định chế tài chính sẽ trực tiếp tham gia xác định nhu cầu đào tạo, đặt hàng chương trình theo từng vị trí tuyển dụng, đưa ra yêu cầu chuyên môn và cử chuyên gia phối hợp xây dựng nội dung giảng dạy. Qua đó, chương trình đào tạo hướng sát hơn đến yêu cầu công việc thực tế, giúp người học có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

Từ góc độ cơ sở đào tạo, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cho rằng sức sống thực sự của một trung tâm tài chính quốc tế nằm ở con người.

Dòng vốn có thể đến trong một ngày, công nghệ có thể mua hoặc chuyển giao trong một năm, nhưng đội ngũ nhân lực đủ năng lực vận hành, giám sát, sáng tạo và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu phải được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế từ hệ thống đại học đông đảo, đa dạng và đội ngũ nhà khoa học trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, luật, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả khi các trường tăng cường chia sẻ nguồn lực, kết nối thế mạnh đào tạo và nghiên cứu.

Đại diện UEH đề xuất chuyển từ đào tạo đơn ngành sang liên ngành, bởi nhân lực tài chính hiện đại cần đồng thời có kiến thức về tài chính, pháp lý, dữ liệu và công nghệ. Bên cạnh đó, các trường cần chuyển từ tư duy coi trọng bằng cấp sang thúc đẩy học tập suốt đời, mở rộng các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ để người đang làm việc liên tục cập nhật kiến thức.

Phiên toạ đàm với chủ đề "Từ nhu cầu nhân lực đến mô hình hợp tác đào tạo và sử dụng nhân tài". (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Một hướng đi khác là gắn hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo của đại học với những vấn đề thực tiễn của đô thị. Khuôn viên đại học cũng có thể trở thành không gian thử nghiệm chính sách, công nghệ và các mô hình sandbox trước khi triển khai rộng hơn.

Theo Chương trình Học viện VIFC giai đoạn 2026-2030, VIFC Academy tập trung vào ba chức năng chính: đào tạo nội bộ nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ thuộc Cơ quan điều hành; đào tạo bên ngoài dành cho các thành viên, tổ chức, nhà đầu tư và nguồn nhân lực tương lai; nghiên cứu, tư vấn nhằm cung cấp luận cứ và giải pháp phục vụ quá trình phát triển, vận hành Trung tâm.

VIFC Academy dự kiến đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, trao đổi chuyên gia và phát triển năng lực nghề nghiệp, phù hợp với nhu cầu của hệ sinh thái.

Trong giai đoạn 2026-2027, VIFC Academy ưu tiên xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn năng lực, nền tảng đào tạo số và mạng lưới đối tác. Giai đoạn 2028-2030, Học viện hướng tới việc từng bước trở thành trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề, đảm bảo nguồn nhân lực đạt chuẩn mực quốc tế cho các cơ quan quản lý và thành viên thị trường.

Về lâu dài, VIFC Academy được kỳ vọng góp phần củng cố nền tảng nhân lực và tri thức cho VIFC-HCMC, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp.

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để Trung tâm phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế năng động, có năng lực cạnh tranh và gắn kết với nền kinh tế Thành phố.

Đại diện VIFC-HCMC trao Thư ý định hợp tác (LOI) về nhân lực cho Đại diện Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, đại diện ba đơn vị gồm Nhóm Công tác Giáo dục thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Education Working Group), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Viện Mua sắm và Cung ứng Công chứng Hoàng gia Anh (CIPS) đã trao Thư bày tỏ ý định hợp tác (LOI) tới đại diện Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, thể hiện định hướng hợp tác trong phát triển chương trình đào tạo, chuẩn năng lực và nguồn nhân lực.

Sự ra đời của VIFC Academy diễn ra trong bối cảnh Trung tâm đang chuyển sang giai đoạn triển khai các hoạt động thực chất. Ngày 28/10/2026, Cơ quan điều hành đã công bố 10 thành viên đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong quá trình hình thành hệ sinh thái và thu hút các tổ chức tham gia hoạt động.

Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và mở rộng hệ sinh thái, yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo và những chuyên môn phục vụ hoạt động của các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực cần được triển khai song hành với quá trình hình thành và vận hành Trung tâm. Điều này đòi hỏi sự tham gia của cả khu vực đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, nhằm đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu sát hơn với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chuyên môn và khu vực doanh nghiệp cũng góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của một trung tâm tài chính quốc tế./.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế và Tuyên bố chung với WEF Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên của trung tâm. AEF 2026 cũng ra Tuyên bố chung về định hướng hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).