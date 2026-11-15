KIA lập kỷ lục doanh số xe điện hóa, vượt mốc 300.000 chiếc trong năm 2026

Tập đoàn KIA ngày 15/11 cho biết doanh số xe điện hóa tại thị trường nội địa đã vượt mốc 300.000 chiếc tính đến ngày 9/11/2026, trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên tại Hàn Quốc đạt được cột mốc này trong một năm.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ KIA cho biết doanh số các dòng xe điện hóa, bao gồm xe điện chạy pin (EV) và xe hybrid, đạt 300.048 chiếc, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xe điện đạt 120.360 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với năm trước và lần đầu tiên đưa một nhà sản xuất ôtô tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 100.000 xe điện tiêu thụ trong một năm. Doanh số xe hybrid cũng tăng 16,9%, đạt 179.688 chiếc.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện của KIA được duy trì trong những năm gần đây. Doanh số xe điện nội địa lần đầu vượt 100.000 chiếc vào năm 2021, đạt 109.741 chiếc; đến năm 2024 tiếp tục vượt mốc 200.000 chiếc, đạt 222.085 chiếc.

Tính chung, tổng doanh số ôtô của KIA tại thị trường Hàn Quốc từ đầu năm đến ngày 9/11 đạt 502.286 chiếc, trong đó các dòng xe điện hóa chiếm 59,7%.

Trong nhóm xe điện, EV3 dẫn đầu với 30.455 chiếc, tiếp đến là EV5 với 28.971 chiếc và PV5 với 24.266 chiếc. Đối với xe hybrid, Sorento đạt doanh số cao nhất với 70.176 chiếc, tiếp theo là Carnival với 46.056 chiếc và Sportage với 19.264 chiếc.

Kết quả trên cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa tại thị trường Hàn Quốc tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời phản ánh khả năng mở rộng thị phần của KIA trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các nhà sản xuất ôtô.

Đáng chú ý, tỷ trọng xe điện hóa chiếm gần 60% tổng doanh số nội địa của hãng cho thấy các dòng xe điện và hybrid đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của KIA, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi ngành ôtô Hàn Quốc./.

Hai “ông lớn” ôtô Hàn Quốc đạt doanh số bán hàng kỷ lục tại Mỹ Mặc dù doanh số giảm, Hyundai Motor và Kia vẫn đạt doanh thu kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, với tổng doanh số đạt 430.720 sản phẩm, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2025.