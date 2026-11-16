Chứng khoán châu Á giảm điểm trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia

Trong phiên giao dịch sáng 16/11, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm sau một tuần biến động mạnh, khép lại bằng việc ông Jensen Huang rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia.

Theo các nhà giao dịch báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic trong tuần này được coi là phép thử đối với đà tăng của thị trường nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Nhật Bản, sau 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 446,15 điểm (0,73%) xuống 60.696,20 điểm, do hoạt động bán ra cổ phiếu của các công ty liên quan đến bán dẫn.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 4,21 điểm (0,08%) xuống 5.286,32 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,63% xuống 3.611,54 điểm. Ngược lại, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 71 điểm (0,3%) lên 23.708,6 điểm.

Theo dữ liệu của LSEG, giá trị vốn hóa của Nvidia đã giảm từ khoảng 5.800 tỷ USD hồi đầu tháng 10 xuống 3.900 tỷ USD tính đến ngày 13/11, khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra sau khi ông Huang ra đi.

Giới phân tích dự báo trong quý 3 tài khóa, lợi nhuận của Nvidia sẽ tăng 90% với doanh thu 109 tỷ USD. Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh ngày 17/11. Thị trường đặc biệt chú ý liệu tập đoàn có giữ triển vọng lạc quan cho năm tới dưới ban lãnh đạo mới hay không.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty môi giới ngoại hối Pepperstone, cho biết thị trường quyền chọn dự báo giá cổ phiếu Nvidia có thể biến động khoảng 7% theo cả hai chiều trong ngày công bố kết quả. Tuy nhiên, ông đặt nghi vấn liệu số liệu quý có còn quan trọng như thường lệ.

Theo ông, Nvidia có thể tiếp tục công bố kết quả vượt kỳ vọng và nâng dự báo, nhưng nhà đầu tư sẽ tìm cách định giá doanh nghiệp trong các năm tài khóa 2028 và 2029, khi có thể không còn người đã tạo dựng lợi thế cạnh tranh của tập đoàn.

Tờ Financial Times đưa tin ông Huang đã thảo luận với những người thân tín về khả năng quay lại vị trí CEO. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Nvidia cần tìm CEO mới từ bên ngoài tập đoàn.

Hai ngày sau khi Nvidia công bố kết quả, cổ phiếu của Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 19/11. Các nguồn tin cho biết đợt IPO của Anthropic thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức nhiều hơn cả SpaceX.

Trong tuần này, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố ngày 18/11, cùng phát biểu của nhiều quan chức Fed, để tìm tín hiệu về khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới.

Cũng trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng 1,1% trong tuần trước so với các đồng tiền chủ chốt, lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số đồng USD ổn định ở mức 103,42 trong phiên 16/11. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm gần như không đổi ở mức 4,8652%, sau khi tăng 35 điểm cơ bản trong tuần trước.

Tại Việt Nam, vào khoảng 9 giờ sáng 16/11, chỉ số VN-Index tăng 4,20 điểm (0,24%) lên 1.739,13 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,27 điểm (0,11%) lên 255,25 điểm./.

Thị trường chứng khoán biến động sau khi CEO Nvidia từ chức Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 52.297,09 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 7.592,40 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 25.366,09 điểm.