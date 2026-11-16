Siêu thị BRGMart và USAPEEC hợp tác tổ chức Lễ hội gà Mỹ 2026

13/11/2026 tại siêu thị BRGMart Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), Hệ thống siêu thị BRGMart phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) chính thức khai mạc Lễ hội Gà Mỹ 2026 (U.S. Chicken Festival 2026).

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Tuần lễ quảng bá sản phẩm gà Mỹ được triển khai từ ngày 12/11 đến 26/11/2026 đồng loạt tại 17 siêu thị BRGMart ở Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu mốc 7 năm liên tiếp (2020-2026) hai đơn vị đồng hành trong việc quảng bá và phân phối thực phẩm gia cầm chất lượng từ Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Tuần lễ quảng bá sản phẩm gà Mỹ được triển khai từ ngày 12/11 đến 26/11/2026.

Người tiêu dùng sẽ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm gà Mỹ an toàn, minh bạch nguồn gốc với mức giá ưu đãi, đồng thời trải nghiệm các hoạt động tư vấn công thức chế biến đa dạng, phù hợp với nét ẩm thực đặc sắc của gia đình Việt.

"Năm 2026 là dấu mốc kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Sản phẩm từ gia cầm Hoa Kỳ luôn đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt nhất và rất linh hoạt trong chế biến món ăn hằng ngày. Sự hợp tác chặt chẽ cùng BRGMart trong 7 năm qua giúp mang nguồn thực phẩm đáng tin cậy này tới tận tay người tiêu dùng Việt Nam."

Ông Mark Petry, Tham tán Công sứ Nông nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tổng giám đốc hệ thống siêu thị BRGMart khẳng định: “Sự kiện giúp đưa sản phẩm gia cầm Hoa Kỳ chất lượng cao đến gần hơn với bữa ăn các gia đình Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho cam kết bền bỉ của hệ thống siêu thị BRGMart trong việc lựa chọn các nguồn hàng chuẩn quốc tế, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và không ngừng nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.”

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Thị Đông Phương-Trưởng Đại diện USAPEEC tại Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn tới Tập đoàn BRG và Hệ thống siêu thị BRGMart vì sự hợp tác bền bỉ suốt 7 năm qua, đồng thời đánh giá cao vai trò hỗ trợ tích cực từ Văn phòng Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) tại Hà Nội.

Đáng chú ý, tuần lễ quảng bá sẽ khép lại đúng vào ngày 26/11-Ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day) của Hoa Kỳ. Đây là nét chấm phá ý nghĩa kết nối văn hóa ẩm thực giữa hai quốc gia, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết gia đình qua những bữa ăn ấm cúng.

Thông tin chương trình khuyến mại Lễ Hội Gà Mỹ xem chi tiết tại fanpage BRGMart & các siêu thị BRGMart Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh./.