Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm./.

Điện mừng kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập Cộng hòa Azerbaijan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Azerbaijan nhân kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập nước này.