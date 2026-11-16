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Thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN

Kim ngạch thương mại Việt Nam-ASEAN tăng gấp gần 28 lần, từ 3,3 tỷ USD (1995) chạm mốc 91 tỷ USD (2025). Riêng trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại vượt cả năm trước, đạt trên 95 tỷ USD.

Với những nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong hợp tác với ASEAN, quan hệ kinh tế-thương mại của Việt Nam-ASEAN đã có sự phát triển vượt bậc, cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Năm 1996, khi Việt Nam mới tham gia Khối Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước trong khối mới chỉ đạt khoảng gần 6 tỷ USD, nhưng đến nay, con số này đã tăng cao, gấp hàng chục lần.

Cụ thể, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với ASEAN đã tăng gấp gần 28 lần, từ 3,3 tỷ USD năm 1995 đã chạm mốc 91 tỷ USD năm 2025. Riêng trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với 10 nước còn lại trong khối đã vượt cả năm trước, đạt trên 95 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam #ASEAN #Thương mại Việt Nam-ASEAN #AFTA #Hội nhập kinh tế
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