Chính trị

Nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Sáng 16/11 tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.

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Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 trọng tâm đột phá về củng cố tin cậy chiến lược, phát triển hạ tầng xuyên biên giới và đưa công nghệ số thành trụ cột hợp tác mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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