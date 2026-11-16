Nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Sáng 16/11 tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.