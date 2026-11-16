Làng nghề truyền thống, nghề thủ công của thế giới "tụ họp" tại Hà Nội

Không chỉ giới thiệu những kỹ nghệ lâu đời, các nghệ nhân còn cho thấy cách di sản tiếp tục vận động trong đời sống hiện đại thông qua đổi mới chất liệu, phương pháp chế tác và ứng dụng sáng tạo.

Được tổ chức trong các ngày từ 13-16/11 với các hoạt động chính, từ 12-17/11 với các hoạt động bên lề, Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề toàn cầu lần thứ nhất, năm 2026 đã quy tụ hàng trăm nghệ nhân và các nhà thiết kế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian gặp gỡ giữa những nền văn hóa và các dòng chảy sáng tạo trên thế giới tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Tại festival, mỗi sản phẩm thủ công mở ra một câu chuyện văn hóa riêng. Từ nghệ thuật vẽ trên da cừu hàng nghìn năm tuổi của Vùng tự trị Nội Mông, kỹ thuật dệt thủ công được gìn giữ qua 11 thế hệ tại Ấn Độ, đến trang sức làm từ thực vật tự nhiên của Brazil hay nghệ thuật kim hoàn kết hợp nhiều kỹ thuật truyền thống của Nhật Bản...

Với Hà Nội, đây vừa là dịp quảng bá hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, vừa là cơ hội phát huy vai trò của một thành phố di sản, nơi kết nối những giá trị văn hóa bản địa với tinh hoa sáng tạo của thế giới./.

Nhịp thời gian dưới vành nón lá: Tinh hoa làng Chuông và những phiên chợ đậm đà hồn quê Trong nhịp sống hối hả của thời đại số, bức tranh về nghề nón và phiên chợ làng Chuông vẫn hiện lên như một nét chấm phá đầy hoài niệm, lưu giữ trọn vẹn hồn cốt dung dị của làng quê đồng bằng Bắc Bộ.