Sáng 16/11, tại Trường Tiểu học Trung Hòa (phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2027 với chủ đề “Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam qua con tem bưu chính.”

Cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam triển khai từ ngày 16/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Đây là hoạt động thường niên dành cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng từ 8-15 tuổi (từ lớp 3 đến lớp 9) đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và sinh hoạt tại các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc.

Phát biểu phát động cuộc thi, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Lê Anh Quân cho biết qua từng chủ đề, những con tem bưu chính đã mở ra những trang kiến thức sinh động, đưa lịch sử, văn hóa đến gần hơn với thiếu nhi, khơi dậy niềm say mê khám phá và tình yêu quê hương, đất nước.

Năm 2027, với chủ đề “Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam qua con tem bưu chính”, cuộc thi hướng tới giúp các em tìm hiểu những di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa mà các thế hệ cha ông để lại.

Các di sản được đề cập gồm: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ và quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn, Kiếp Bạc. Thông qua hình ảnh trên những con tem, các em có cơ hội tìm hiểu về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức mà còn khuyến khích thiếu nhi chủ động đọc sách, sưu tập tem, tìm kiếm tư liệu và thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của bản thân. Mỗi bài dự thi được kỳ vọng là một câu chuyện riêng về di sản, thể hiện những điều các em khám phá, những hình ảnh gây ấn tượng và tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi được viết tay, có sưu tập tem minh chứng kèm theo. Hình ảnh, tư liệu sử dụng phải có nguồn chính thống và được chú thích rõ ràng. Bài viết trình bày trên giấy A4 hoặc giấy ô ly, sạch đẹp, không tẩy xóa, trả lời đầy đủ các câu hỏi và sử dụng ngôn ngữ trong sáng, không sao chép. Bài dự thi chưa từng được đăng tải trên báo chí, tạp chí hoặc mạng xã hội. Thí sinh cần ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, trường, lớp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ; ngoài phong bì ghi rõ: “Bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2027.”

Ban Tổ chức đề nghị Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở Đội phối hợp với Bưu điện và Hội Tem tại địa phương triển khai cuộc thi thiết thực, sáng tạo; gắn hoạt động tìm hiểu tem với đọc sách, sinh hoạt Đội và khám phá di sản tại địa phương. Các thầy cô giáo, phụ trách Đội được khuyến khích đồng hành, hướng dẫn để thiếu nhi tự tìm hiểu, đặt câu hỏi và thể hiện những phát hiện, cảm nhận của mình.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết được tích lũy, thiếu nhi có thể lan tỏa giá trị di sản bằng những hành động cụ thể như bảo vệ cảnh quan khi tham quan di tích, trân trọng các dấu tích lịch sử và giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè, người thân.

Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại địa chỉ www.vnpost.vn và website Hội đồng Đội Trung ương tại www.thieunhivietnam.vn./.

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