Văn hóa

Âm nhạc

BTS trở thành nghệ sỹ được vinh danh nhiều nhất tại Melon Music Awards 2026

BTS đã giành tổng cộng 6 giải thưởng tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026), trong đó có 2 giải Daesang là Nghệ sỹ của năm và Album của năm, trở thành nghệ sỹ được vinh danh nhiều nhất năm nay.

Đào Lâm
Các thành viên nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc ngày 21/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Các thành viên nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc ngày 21/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nhạc K-pop BTS (Hàn Quốc) đã giành tổng cộng 6 giải thưởng tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) diễn ra ở thủ đô Seoul, trong đó có 2 giải Daesang (giải thưởng lớn) là Nghệ sỹ của năm và Album của năm, trở thành nghệ sỹ được vinh danh nhiều nhất tại lễ trao giải năm nay.

Tại ngày thứ hai của sự kiện kéo dài 2 ngày này, BTS được xướng tên ở các hạng mục nghệ sỹ của năm, Top 10 và Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

Trước đó, trong ngày khai mạc, nhóm này đã nhận các giải Album của năm, Màn trình diễn của năm và Global Top 10.

Bên cạnh BTS, nhóm nhạc nam Cortis cũng ghi dấu ấn khi giành 3 giải thưởng gồm Bản thu âm của năm, Top 10 và Global Top 10. Đại diện của nhóm này cho biết việc nhận được một giải Daesang là điều mà các thành viên luôn mơ ước và họ cảm thấy vô cùng biết ơn trước sự ghi nhận này.

Ở hạng mục dành cho nghệ sỹ nữ, nhóm Ive giành 5 giải thưởng, trong đó nổi bật là Ca khúc của năm với bài hát "Bang Bang" thuộc album phòng thu thứ hai của nhóm. Ive đồng thời được vinh danh ở các hạng mục Top 10, Global Top 10, Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và Video âm nhạc của năm.

Giải Tân binh của năm được trao cho Alpha Drive One và Longshot. Trong khi đó, nhóm nhạc nữ Aespa đã nhận giải thưởng mới được thiết lập là nghệ sỹ Global-K của năm trong ngày đầu tiên của lễ trao giải.

MMA 2026 được tổ chức trong 2 ngày và đã thu hút hơn 36.000 khán giả tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#BTS #Nhóm nhạc #Hàn Quốc #K-Pop #Âm nhạc Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Nhóm nhạc BTS biểu diễn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

BTS và cơn sóng “Hàn lưu” bao trùm Mỹ Latinh

Sau Argentina, BTS sẽ tiếp tục đến với khán giả ở São Paulo, Brazil - thị trường chủ lực của Kpop ở Nam Mỹ. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ tour diễn “Arirang” vòng quanh thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh cố soạn giả Cao Văn Lầu bên cây đàn kìm tạo điểm nhấn giàu ý nghĩa trong “Gấm hoa Việt Nam” của Nghệ sỹ ưu tú Võ Minh Lâm. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Âm nhạc đương đại lan tỏa giá trị văn hóa Việt

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các sản phẩm âm nhạc góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định sức sống của giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại.