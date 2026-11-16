BTS trở thành nghệ sỹ được vinh danh nhiều nhất tại Melon Music Awards 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nhạc K-pop BTS (Hàn Quốc) đã giành tổng cộng 6 giải thưởng tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) diễn ra ở thủ đô Seoul, trong đó có 2 giải Daesang (giải thưởng lớn) là Nghệ sỹ của năm và Album của năm, trở thành nghệ sỹ được vinh danh nhiều nhất tại lễ trao giải năm nay.

Tại ngày thứ hai của sự kiện kéo dài 2 ngày này, BTS được xướng tên ở các hạng mục nghệ sỹ của năm, Top 10 và Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

Trước đó, trong ngày khai mạc, nhóm này đã nhận các giải Album của năm, Màn trình diễn của năm và Global Top 10.

Bên cạnh BTS, nhóm nhạc nam Cortis cũng ghi dấu ấn khi giành 3 giải thưởng gồm Bản thu âm của năm, Top 10 và Global Top 10. Đại diện của nhóm này cho biết việc nhận được một giải Daesang là điều mà các thành viên luôn mơ ước và họ cảm thấy vô cùng biết ơn trước sự ghi nhận này.

Ở hạng mục dành cho nghệ sỹ nữ, nhóm Ive giành 5 giải thưởng, trong đó nổi bật là Ca khúc của năm với bài hát "Bang Bang" thuộc album phòng thu thứ hai của nhóm. Ive đồng thời được vinh danh ở các hạng mục Top 10, Global Top 10, Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và Video âm nhạc của năm.

Giải Tân binh của năm được trao cho Alpha Drive One và Longshot. Trong khi đó, nhóm nhạc nữ Aespa đã nhận giải thưởng mới được thiết lập là nghệ sỹ Global-K của năm trong ngày đầu tiên của lễ trao giải.

MMA 2026 được tổ chức trong 2 ngày và đã thu hút hơn 36.000 khán giả tham dự./.

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