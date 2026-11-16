Thành phố Hồ Chí Minh đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học

Ngày 16/11, tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã khởi động chương trình nghệ thuật học đường năm học 2026-2027.

Mở đầu với hát bội và cải lương, chương trình kết hợp biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm để học sinh tìm hiểu nghệ thuật truyền thống qua lời ca, động tác sân khấu và những câu chuyện do chính nghệ sỹ, nhà nghiên cứu giới thiệu.

Trong chương trình khởi động, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu trích đoạn "Trần Bình Trọng tuẫn tiết," Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn trích đoạn "Câu thơ yên ngựa."

Chương trình còn bố trí hoạt động vẽ, tô màu mặt nạ hát bội, tìm hiểu trang phục cải lương và giao lưu với nghệ sỹ. Qua phần giới thiệu về hóa trang và động tác ước lệ, học sinh có thể nhận ra cách nghệ sỹ gợi tính cách nhân vật, không gian và thời gian chỉ bằng màu sắc, đường nét hay một vài động tác trên sân khấu.

Các nghệ sỹ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" tại sự kiện. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Em Vũ Đặng Thảo Nguyên (học sinh lớp 10A12, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn) cho biết em từng nghe những vở cải lương xưa như: "Nửa đời hương phấn," "Lan và Điệp" do trong gia đình có bà và mẹ thường hay nghe. Từ trải nghiệm tại trường, em mong có thêm những chương trình tương tự để các bạn được tiếp xúc với sân khấu truyền thống.

Theo nghệ sỹ Lê Thanh Thảo (diễn viên Đoàn 2, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), khi mang trích đoạn "Câu thơ yên ngựa" đến trường, các nghệ sỹ muốn học sinh cảm nhận vẻ đẹp của lời ca, hiểu thêm giá trị nhân văn gửi gắm qua câu chuyện và cách thể hiện của từng nhân vật.

Việc nghệ sỹ trực tiếp đến trường có thể khơi gợi cho các em mong muốn tự tìm hiểu, thử ca một câu vọng cổ, học một bài bản ngắn hoặc thực hành một động tác vũ đạo cải lương.

Tiến sỹ Mai Mỹ Duyên, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng với nghệ thuật biểu diễn, ấn tượng từ trang phục, âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất có thể dẫn học sinh đến những câu hỏi sâu hơn về bài bản đờn ca tài tử, tiếng đàn guitar phím lõm hay quá trình rèn luyện của người nghệ sỹ. Bà kỳ vọng qua các buổi học, học sinh có dịp thử những bài bản ngắn để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp âm nhạc của sân khấu cải lương.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong học kỳ 1 năm học 2026-2027, Thành phố dự kiến triển khai đưa nghệ thuật truyền thống đến khoảng 500 trong tổng số khoảng 1.490 điểm trường. Mục tiêu hướng tới 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong mỗi năm học.

Học sinh thích thú trải nghiệm vẽ mặt nạ trong nghệ thuật hát bội. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh giáo dục nghệ thuật góp phần bồi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mỹ, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ di sản của học sinh.

Định hướng triển khai là tạo điều kiện để các em chủ động khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, nhà trường lựa chọn tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giáo dục, phù hợp với từng cấp học, đồng thời tiếp nhận phản hồi của học sinh để hoàn thiện mô hình.

Bên cạnh hát bội và cải lương, kế hoạch năm học còn giới thiệu đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, kịch nói và điện ảnh. Gần 130 văn nghệ sỹ đã tham gia bốn buổi tập huấn về tâm lý lứa tuổi, cách lựa chọn tác phẩm và tổ chức tương tác với học sinh. Sau các buổi biểu diễn, tài liệu sẽ được gửi đến nhà trường để giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những loại hình đã tiếp cận.

Từ bước đầu giúp học sinh cảm nhận và hiểu tác phẩm, chương trình hướng đến tạo thêm cơ hội cho các em thực hành, sáng tạo và tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật ngay tại trường./.

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