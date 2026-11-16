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Cầu Crimea bị tấn công gây gián đoạn giao thông

Theo RIA Novosti đưa tin, cầu Crimea bị Ukraine tấn công ngày 16/11, khiến giao thông gián đoạn. Mức độ thiệt hại chưa được công bố và Kiev chưa bình luận.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Cầu Crimea bị tấn công gây gián đoạn giao thông

Mỹ yêu cầu Nvidia giải trình nghi vấn lách lệnh cấm xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Hamas âm thầm khôi phục mạng lưới đường hầm ở Gaza

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Cầu Crimea #Ukraine #Nga-Ukraine #Giao thông #Xung đột Nga-Ukraine

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