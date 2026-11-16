Nga xác minh thông tin Estonia đóng các cửa khẩu biên giới

Ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva sẽ xác minh thông tin Estonia dự kiến đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới giữa hai nước từ đầu tháng tới, đồng thời cảnh báo động thái này, nếu được triển khai, sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương.

Trả lời hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cho biết Nga sẽ kiểm chứng tính xác thực của thông tin trên. Tuy nhiên, bà nhận định nếu đây là kế hoạch thực sự của Tallinn thì Moskva sẽ coi đó là biểu hiện của thái độ mà bà mô tả là “bài Nga.”

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 15/11 thông báo trên mạng xã hội X rằng nước này sẽ đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày 1/12. Ông cũng cho biết đã thông báo quyết định này tới những người đồng cấp Phần Lan, Latvia và Litva.

Dự kiến trong tuần tới, Chính phủ Estonia sẽ họp bàn để quyết định biện pháp đóng cửa này mang tính chất tạm thời hay vĩnh viễn.

Theo Văn phòng Công tố Estonia, vụ việc xảy ra tối 14/11 tại nhà máy Threod Systems ở Viimsi, phía Bắc thủ đô Tallinn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng là công dân Latvia bị tình nghi liên quan đến vụ việc. Nhờ các biện pháp an ninh được tăng cường và phản ứng kịp thời của lực lượng thực thi pháp luật, vụ việc không gây thiệt hại lớn.

Cơ quan An ninh nội địa Estonia cáo buộc vụ việc có liên quan đến Nga, song chưa công bố đầy đủ các bằng chứng liên quan đến cáo buộc này.

Hiện hai nước duy trì 3 cửa khẩu biên giới đường bộ, gồm Narva-Ivangorod, Koidula-Kunichina Gora và Luhamaa-Shumilkino. Trong đó, cửa khẩu Narva-Ivangorod chỉ cho phép người đi bộ qua lại sau khi hoạt động giao thông bằng phương tiện cơ giới bị đình chỉ từ năm 2024; hai cửa khẩu còn lại vẫn phục vụ cả người đi bộ và phương tiện cơ giới.

Các cửa khẩu này là một trong số ít tuyến giao thông đường bộ còn hoạt động giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Estonia hiện là thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

Estonia xây tuyến hầm phòng thủ trên biên giới với Nga Ông Krismar Rozin, Thư ký báo chí của Trung tâm Đầu tư quốc phòng Estonia, cho biết từ nay đến hết năm, nước này dự kiến hoàn thành 28 hầm phòng thủ.