Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 430-QĐNS/TW, ngày 6/11/2026 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Đinh Thị Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tại Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chúc mừng đồng chí Đinh Thị Mai được Ban Bí thư tín nhiệm giao trọng trách mới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nêu rõ đồng chí Đinh Thị Mai có trình độ Tiến sỹ, Cao cấp lý luận chính trị; đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương. Quá trình công tác, rèn luyện và trưởng thành đã giúp đồng chí tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý.

Quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư đối với đồng chí Đinh Thị Mai thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - một đơn vị có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có các tổ chức đảng trực thuộc ở những cơ quan tham mưu chiến lược, trực tiếp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có quan hệ mật thiết với chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh sau Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng cao; nhiều chủ trương, quyết sách lớn đang được tập trung triển khai, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phải tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng phải thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả lãnh đạo của cấp ủy phải được thể hiện bằng chất lượng công việc, hiệu quả tham mưu, tinh thần trách nhiệm và sự chuyển biến của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị tân Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn tốt, tận tụy và trách nhiệm cao với công việc.

Cùng với đó, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, xác định vị trí việc làm, quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm công việc và mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao làm thước đo chủ yếu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu chủ động trong cán bộ. Chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng đề nghị các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để đồng chí Đinh Thị Mai phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Mai bày tỏ vinh dự, tự hào đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề trước Đảng. Trên cương vị mới, đồng chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; tuyệt đối trung thành với Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể đảng ủy; khẩn trương nắm bắt công việc, cầu thị học hỏi; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đảng ủy và lấy kết quả cụ thể để làm thước đo, góp phần xây dựng đảng bộ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, của các cơ quan Trung ương và sự giúp đỡ, phối hợp của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Sáng 4/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.