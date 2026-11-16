Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast gặp gỡ báo chí

Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast gặp gỡ báo chí.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Chile Jose Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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