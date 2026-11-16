Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast
Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast.
Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast gặp gỡ báo chí.
Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Sáng 16/11 tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.
Ông Phạm Quang Dũng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 và được bầu làm Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/11/2026.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất 3 trọng tâm chiến lược cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Australia.
Tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ở Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì phiên thảo luận bàn tròn, đưa ra 3 định hướng ưu tiên về đối thoại hòa bình và đột phá kinh tế.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chiều 16/11, Tổng thống Chile Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Chiều 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 27.
Học giả Trung Quốc khẳng định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc mang ý nghĩa ngoại giao rõ nét.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh, công nghệ lượng tử.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, xác định quan hệ với Campuchia và Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.
Trưa 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh (Campuchia), kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 từ 14-16/11.
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