Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 16/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chile dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Việt Nam và Chile đều là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe./.

Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chiều 16/11, Tổng thống Chile Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.