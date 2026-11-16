Thúc đẩy hợp tác quốc tế về năng lượng và công nghệ cao

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) Choo Hyeong Wook.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tháng 12/2022, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, giữ vị trí quan trọng về đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an luôn hoan nghênh, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

Đánh giá cao thế mạnh, kinh nghiệm của SK Innovation trong lĩnh vực năng lượng và quá trình đầu tư tại Việt Nam từ cuối những năm 1990, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, an ninh năng lượng và an ninh dữ liệu đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của mỗi quốc gia.

Bộ Công an hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài làm việc trực tiếp, thường xuyên với các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy đầu tư; sẵn sàng giải đáp các vướng mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) Choo Hyeong Wook. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về định hướng hợp tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công ty SK Innovation chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với các đối tác Việt Nam phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hydro, khí tự nhiên hóa lỏng, công nghệ lưu trữ năng lượng và các giải pháp giảm phát thải carbon; đồng thời, tăng cường chuyển giao công nghệ, phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, pin thế hệ mới, vật liệu tiên tiến, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số; nghiên cứu mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt là xem xét thúc đẩy dự án sản xuất chip bán dẫn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị SK Innovation phối hợp với Bộ Công an trao đổi kinh nghiệm bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số; nghiên cứu tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực và trao đổi chuyên gia trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Công an Việt Nam, ông Choo Hyeong Wook đánh giá cao những ý kiến trao đổi, định hướng hợp tác của Bộ trưởng Lương Tam Quang; khẳng định SK Innovation coi trọng cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam; mong muốn tăng cường kết nối với các cơ quan, đối tác Việt Nam để nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với thế mạnh của công ty và nhu cầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SK Innovation bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an trong quá trình thúc đẩy hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc./.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục là trung tâm kinh doanh toàn cầu Khảo sát của KITA cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam với các nhà đầu tư Hàn Quốc gắn với triển vọng phát triển và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, kinh doanh quốc tế.