Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên khác của Chính phủ đã báo cáo tại phiên chất vấn.