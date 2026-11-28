Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào; đồng thời đề nghị phát huy vai trò của hợp tác kênh Đảng trong định hướng chiến lược tổng thể, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước./.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.