Chiều 28/11, trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước.

- Theo ông, những ưu tiên và kết quả quan trọng nhất mà Hội nghị Cấp cao CLMV và ACMECS lần thứ 12, 11 hướng tới là gì? Lào kỳ vọng như thế nào vào các sáng kiến thúc đẩy kết nối, du lịch và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước trong tiểu vùng?

Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane: Hôm nay chúng ta có mặt tại Hà Nội trong một sự kiện hết sức ý nghĩa là Hội nghị Cấp cao CLMV do Việt Nam đăng cai. Đây là cơ chế hợp tác rất quan trọng, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên mới của ASEAN. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đặc biệt với sáng kiến của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các thành viên CLMV.

Các nước sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho lĩnh vực kết nối, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch, phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia. Chúng tôi thảo luận về định hướng liên kết như một khối thống nhất, trong đó có sáng kiến "Bốn quốc gia, một điểm đến." Đây là sáng kiến rất hay mà Lào hoàn toàn ủng hộ.

Đối với ACMECS, đây là cơ chế hợp tác cấp tiểu vùng giúp mở rộng phạm vi liên kết với sự tham gia của Thái Lan, bên cạnh các nước CLMV. Hợp tác ACMECS hướng tới nhiều lĩnh vực phát triển đa dạng và chúng tôi kỳ vọng hội nghị lần này sẽ mang lại những kết quả tích cực.

- Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai hai hội nghị lần này cũng như vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế?

Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane: Tôi thực sự đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức hai sự kiện rất quan trọng đối với tiểu vùng. Những nỗ lực này phù hợp với mục tiêu củng cố đoàn kết, phát triển, lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tôi đã chứng kiến sự vươn lên hết sức ấn tượng của Việt Nam và theo dõi sát sao các hoạt động của Việt Nam ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Việt Nam đang tham gia rất tích cực tại nhiều diễn đàn đa phương, chủ động đóng góp và tham gia nhiều sáng kiến quan trọng. Chúng tôi chân thành cảm ơn Việt Nam đã đăng cai sự kiện này và luôn ủng hộ vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam.

- Hướng tới năm 2027 với nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, ông kỳ vọng hai nước sẽ có những cơ hội và định hướng hợp tác nào để tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt này?

Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane: Năm 2027 sẽ là một năm vô cùng quan trọng, đánh dấu những cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Lào và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt, cùng chung tình hữu nghị, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.

Năm tới, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa trọng đại, đồng thời là cơ hội đối ngoại quan trọng đối với cả hai quốc gia. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào năm 2027 và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển.

- Xin cảm ơn Phó Thủ tướng./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường gắn kết chiến lược Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.