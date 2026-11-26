Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ các hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS.

Trong các ngày 27 và 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện như sau.