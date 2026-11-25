Chiều 25/11, một vụ cháy xe tải xảy ra trên đường ĐT.741, đoạn qua khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai khiến toàn bộ cabin xe bị thiêu rụi. Rất may, tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 60C-705.18 chở ván ép (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú, chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ khu vực cabin, sau đó, nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Phát hiện cháy, tài xế kịp thời nhảy ra ngoài thoát nạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phun nước dập lửa, ngăn đám cháy lan sang phần thùng xe chứa ván ép.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ cabin xe tải bị cháy trơ khung sắt, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều bộ phận phía đầu xe bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Lâm Đồng: Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây Rạng sáng 19/10, xe tải (chưa xác định biển kiểm soát) lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa đến đoạn qua xã Tân Minh (Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy.