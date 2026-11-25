Ngày 25/11, trước thực tiễn hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân tại Hà Nội, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và khu dân cư đông đúc, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc tại khu vực cổng trường và ảnh hưởng đến môi trường, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu phương án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc nghiên cứu mô hình xe buýt điện phục vụ đưa đón học sinh là cần thiết, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và áp lực giao thông tại khu vực trường học; nâng cao an toàn, chất lượng dịch vụ đưa đón học sinh; thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông điện, giảm phát thải và ô nhiễm môi trường; đồng thời, mô hình có thể đa dạng hóa phương thức vận tải hành khách công cộng, nghiên cứu kết nối với mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị và các loại hình vận tải công cộng khác.

Cùng với đó, việc nghiên cứu cũng tạo điều kiện phát huy nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư phương tiện, công nghệ và tổ chức cung cấp dịch vụ, từng bước hình thành mô hình phối hợp giữa doanh nghiệp vận tải, cơ sở giáo dục và gia đình học sinh.

Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh là phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chuyển đổi xanh của thành phố.

Cũng theo Sở Xây dựng, về mô hình và tổ chức vận hành sẽ nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ đưa đón học sinh theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện, phù hợp nhu cầu đi lại và thời gian học tập; ưu tiên các khu vực tập trung nhiều trường học, nhu cầu đưa đón lớn, thường xuyên ùn tắc; nghiên cứu các hình thức tuyến cố định, theo khu vực dân cư/cụm trường học và khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng hiện có; xác định cụ thể đối tượng phục vụ, lộ trình, thời gian, điểm đón trả và phương án vận hành.

Về phương tiện, công nghệ và an toàn sẽ lựa chọn xe buýt điện phù hợp về sức chứa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường; ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hành trình, thông tin đón trả; xây dựng quy trình quản lý học sinh trong suốt hành trình, kiểm soát đón trả, bố trí nhân viên phụ trách trên xe phù hợp và phương án xử lý tình huống khẩn cấp.

Về cơ chế tài chính và nguồn lực sẽ nghiên cứu phương án đầu tư, khai thác và cung cấp dịch vụ theo hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa, hạn chế sử dụng ngân sách thành phố.

Trường hợp đề xuất hỗ trợ từ ngân sách, phải làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng, mức hỗ trợ, hiệu quả kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Về phạm vi và lộ trình sẽ nghiên cứu thí điểm tại một số khu vực, trường học có điều kiện phù hợp, đánh giá nhu cầu, hiệu quả vận hành, mức độ đáp ứng và sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh để làm cơ sở xem xét mở rộng. Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đại diện phụ huynh học sinh phối hợp tham gia trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và đánh giá mô hình.

Đáng chú ý, trên cơ sở đề xuất của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo và đánh giá của Sở Xây dựng, cũng như nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ vận tải xanh, Sở Xây dựng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo thống nhất chủ trương để Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh trên địa bàn thành phố.

Đề án làm rõ nhu cầu, đối tượng, phạm vi, quy mô, phương án tổ chức vận hành, phương tiện, công nghệ, an toàn, cơ chế tài chính, hiệu quả kinh tế, xã hội và lộ trình thực hiện. Doanh nghiệp chủ động thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn và tự bố trí kinh phí nghiên cứu, không sử dụng ngân sách thành phố trong giai đoạn xây dựng đề án.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM xây dựng đề án.

Sở Xây dựng hướng dẫn phương án tổ chức vận tải, phạm vi, quy mô, tuyến, lộ trình, điểm đón trả; đánh giá khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng, điều kiện hạ tầng và tác động đến tổ chức giao thông; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân các xã, phường có liên quan phối hợp, hỗ trợ rà soát nhu cầu đi lại của học sinh, điều kiện hạ tầng giao thông, vị trí điểm đón, trả khách; hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định phạm vi, quy mô và tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu đưa đón học sinh; hướng dẫn, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghiên cứu phương án tổ chức đưa đón, quản lý và bảo đảm an toàn học sinh phù hợp với đặc điểm từng cấp học, thời gian học tập và điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục trong quá trình sử dụng dịch vụ. Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu phương án tài chính, huy động nguồn lực, xã hội hóa; tham gia ý kiến về cơ chế hỗ trợ ngân sách (nếu có) theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM chủ động xây dựng đề án, tập trung vào nhu cầu và phạm vi phục vụ; phương án đầu tư phương tiện, hạ tầng sạc và công nghệ; tổ chức vận hành, tuyến và điểm đón trả; phương án phối hợp với nhà trường, phụ huynh; quy trình bảo đảm an toàn; cơ chế tài chính, giá dịch vụ, nguồn vốn, chi phí vận hành và hiệu quả kinh tế, xã hội; phạm vi, quy mô, thời gian và điều kiện thí điểm. Trường hợp cần thiết, tổ chức tham vấn chuyên gia, nhà khoa học.

Sau khi đề án hoàn thiện, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan đánh giá nhu cầu, quy hoạch, hạ tầng, phương án vận hành, an toàn, hiệu quả kinh tế-xã hội và cơ chế tài chính, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định phạm vi, quy mô, điều kiện triển khai thí điểm theo quy định.

Việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án không đồng nghĩa với chấp thuận đầu tư, tổ chức vận hành, triển khai thí điểm, giao tuyến hoặc bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố. Các nội dung này được xem xét riêng trên cơ sở đề án cụ thể, khả năng cân đối nguồn lực và quy định của pháp luật./.

Thay thế toàn bộ xe buýt điện trên 3 tuyến buýt của thành phố Hà Nội Với tiến độ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, Transerco phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026, cao hơn kế hoạch thành phố đề ra.