Từ ngày 1-25/11, hệ thống camera AI của Cảnh sát giao thông Hà Nội ghi nhận 2.555 trường hợp chạy quá tốc độ, trong đó 105 trường hợp vượt giới hạn trên 20km/h.

Lực lượng chức năng sử dụng hình ảnh, dữ liệu thu được để xác minh, xử lý phạt nguội.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, bình quân mỗi ngày trong kỳ thống kê, hệ thống camera AI ghi nhận hơn 100 trường hợp chạy quá tốc độ. Trong đó, 1.228 trường hợp vượt tốc độ cho phép từ 5km/h đến dưới 10km/h và 1.222 trường hợp vượt từ 10-20 km/h. Hai nhóm này chiếm gần 96% số trường hợp được phát hiện. Đáng chú ý, 104 trường hợp vượt tốc độ cho phép trên 20-35 km/h và một trường hợp vượt trên 35km/h.

Cũng trong kỳ thống kê, hệ thống ghi nhận 77 trường hợp ôtô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. Đối với vi phạm ghi nhận qua camera, hình ảnh và video kèm thông tin về thời gian, địa điểm được chuyển tới lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh.

Hệ thống của Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội được kết nối với dữ liệu quản lý phương tiện và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hỗ trợ xác định chủ phương tiện để gửi thông báo. Người dân có thể theo dõi thông tin và thực hiện thủ tục "phạt nguội" qua ứng dụng iHanoi.

Gần đây nhất vào ngày 25/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng giao Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền cơ sở kết hợp tuần tra trực tiếp với giám sát qua camera, tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh. Vi phạm tốc độ là một trong những nhóm hành vi được yêu cầu tập trung kiểm soát.

Để mở rộng phạm vi giám sát, Công an thành phố đã ký hợp đồng cung cấp 6.233 bộ camera AI với Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp GEIC. Thiết bị dự kiến được bàn giao, lắp đặt từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao phức tạp và khu vực cần tăng cường giám sát an ninh, trật tự. Toàn bộ hệ thống dự kiến vận hành chính thức trong năm 2027.

Tại các nút giao, dữ liệu hình ảnh còn giúp Trung tâm điều khiển giao thông theo dõi lưu lượng để điều chỉnh chu kỳ đèn và tổ chức phân luồng. Tiêu biểu như ở nút Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn, thông tin từ trung tâm được truyền tới màn hình điện tử trên đường, hiển thị cảnh báo ùn tắc và hướng đi thay thế để người lái chủ động chọn lộ trình. Đây là một trong 36 màn hình được Công an thành phố đưa vào vận hành từ tháng 7/2026.

Từ ngày 8/10 đến ngày 8/11, Hà Nội ghi nhận 309 lượt điểm ùn tắc, tập trung tại các cầu lớn như Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Thăng Long và các tuyến đường hướng tâm. Tại những vị trí này, dữ liệu lưu lượng theo thời gian thực giúp lực lượng chức năng theo dõi lượng xe dồn về vào giờ cao điểm để lựa chọn phương án điều tiết.

Bên cạnh lỗi tốc độ, dữ liệu camera còn hỗ trợ phát hiện các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định. Phòng Cảnh sát giao thông lưu ý, khi xe chạy nhanh, người lái có ít thời gian phản ứng trước tình huống bất ngờ, trong khi quãng đường phanh dài hơn. Do đó, người lái xe phải chú ý biển báo tốc độ trên từng đoạn đường, giữ khoảng cách an toàn và chỉ sử dụng làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc khi có tình huống khẩn cấp.../.

Thành phố Hà Nội lắp đặt hơn 6.200 camera AI Theo kế hoạch, quá trình bàn giao, lắp đặt thiết bị camera AI được thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện và đưa vào triển khai chính thức trong năm 2027.