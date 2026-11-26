Chiều 26/11, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 trong năm 2027.

Thành phố đề xuất huy động tối đa 121.700 tỷ đồng, với khối lượng và thời điểm phát hành từng đợt được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tình hình thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và tình hình ngân sách để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phương án cụ thể cho từng đợt phát hành, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn vay.

Cùng với phương án huy động vốn, thành phố cần xác định những mốc công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án, từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến tái định cư.

Dự kiến huy động tối đa 121.700 tỷ đồng

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, 5 tuyến đường sắt đô thị có nhu cầu bố trí vốn trong phương án này gồm các tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14. Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2027 của 5 tuyến là 184.100 tỷ đồng. Sau khi cân đối các nguồn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, số vốn cần huy động là 121.700 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất lấy số vốn còn thiếu này làm mức phát hành tối đa trong năm.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu, mức vay đề xuất nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt. Phương án huy động vốn cũng được xây dựng trên cơ sở kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay, trả nợ 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách hằng năm của thành phố. Theo tính toán trình hội nghị, dư nợ ngân sách địa phương cuối năm 2027 dự kiến là 134.200 tỷ đồng, trong phạm vi hạn mức dư nợ tối đa 359.400 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Vũ Quang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến phát hành trái phiếu qua 3 đợt, với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Hai phương thức được đưa ra xem xét là đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định lãi suất từng đợt trên cơ sở khung lãi suất của Bộ Tài chính. Khi xây dựng đề án cụ thể, thành phố sẽ xác định thời điểm huy động, khối lượng, kỳ hạn và phương thức phát hành, đồng thời tính toán mức lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ và diễn biến thị trường tại thời điểm phát hành.

Về nghĩa vụ trả nợ, tiền gốc trái phiếu được hoàn trả một lần khi đáo hạn đối với từng đợt phát hành. Theo giả định lãi suất nêu trong báo cáo, số tiền trả lãi và phí ước khoảng 9.700 tỷ đồng mỗi năm. Kinh phí thanh toán gốc, lãi và phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố và nguồn đầu tư phát triển hằng năm. Việc xác định kỳ hạn cho từng đợt vì vậy gắn với cả thời điểm cần vốn cho công trình và khả năng bố trí nguồn thanh toán khi trái phiếu đáo hạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, căn cứ chủ trương được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xây dựng đề án phát hành cho từng đợt, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Các thông số cụ thể của mỗi đợt sẽ được xác định ở bước này. Yêu cầu đặt ra là huy động vốn với chi phí hợp lý, đáp ứng tiến độ đầu tư và phù hợp khả năng trả nợ của ngân sách địa phương.

Chủ trương phát hành trái phiếu được xem xét cùng các nội dung về dự toán ngân sách năm 2027, điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Đây là những căn cứ để thành phố cân đối nguồn lực cho các dự án đường sắt đô thị trong tổng thể nhu cầu đầu tư trên địa bàn, đồng thời tính đến nghĩa vụ trả nợ trong các năm ngân sách tiếp theo.

Bố trí vốn theo tiến độ chuẩn bị dự án

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của đường sắt đô thị đối với việc giải quyết ùn tắc giao thông. Ông cho biết, trong những năm gần đây, thành phố đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng nhưng ùn tắc vẫn diễn ra. Hà Nội quyết tâm triển khai các dự án đường sắt đô thị trong thời gian sớm nhất, hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 342 km đường sắt đô thị đến năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu này, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng đường găng cho các dự án, xác định rõ các mốc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thành phố cần có cơ chế điều hành xuyên suốt để bảo đảm tiến độ. Đối với nguồn vốn vay từ trái phiếu, phương án phát hành từng đợt phải bám sát tình hình ngân sách và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

Yêu cầu này được đặt trong bối cảnh quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2027 dự kiến gấp gần ba lần kế hoạch năm 2026. Bí thư Thành ủy cho rằng, với quy mô vốn như vậy, thành phố phải thay đổi cách quản lý dự án. Trước khi giao vốn, từng dự án cần được rà soát về thủ tục, mặt bằng, thiết kế, hợp đồng, năng lực nhà thầu, tiến độ giải ngân và khối lượng công việc có thể hoàn thành. Việc bố trí vốn phải theo mức độ sẵn sàng của dự án. Với dự án chậm, thành phố cần kịp thời điều chuyển vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bí thư Thành ủy đề nghị triển khai sớm các nhiệm vụ để tạo khối lượng công việc ngay trong quý 1/2027. Kế hoạch và vốn đầu tư công cần được giao từ đầu năm. Đối với những dự án đủ điều kiện, các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Đây là những công việc trực tiếp quyết định khả năng triển khai và giải ngân khi vốn được bố trí.

Cùng với nguồn vốn huy động qua phát hành trái phiếu, Bí thư Thành ủy xác định nguồn thu từ đất đai và phần giá trị tăng thêm tại các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là nguồn lực quan trọng. Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, lập danh mục quỹ đất, xác định chi phí tạo quỹ đất và thời điểm có thể thu. Thành phố cũng cần làm rõ cơ chế phân chia phần giá trị tăng thêm giữa cấp thành phố với các xã, phường và xây dựng kịch bản dự phòng để phục vụ công tác cân đối nguồn lực.

Về điều hành kinh tế-xã hội năm 2027, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý, xác định rõ dự án và nguồn vốn tạo thêm năng lực tăng trưởng. Mỗi chỉ tiêu cần có cơ quan chủ trì, lãnh đạo phụ trách, mốc kiểm tra và phương án xử lý khi tiến độ chậm. Dữ liệu phục vụ điều hành phải được cập nhật hằng tháng để thành phố kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Với các dự án đường sắt đô thị, việc xác định mốc chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng là cơ sở để thành phố tính toán thời điểm cần vốn. Trên cơ sở đó, phương án trình cho từng đợt phát hành sẽ cụ thể hóa lượng vốn cần huy động, kỳ hạn và chi phí vay, gắn với tiến độ thực hiện 5 tuyến và khả năng cân đối ngân sách thành phố./.

Thành phố Hồ Chí Minh mở hướng phát hành trái phiếu đô thị quốc tế Để trái phiếu đô thị trở thành kênh huy động vốn thực chất, Thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị nền tảng tín nhiệm, phương án trả nợ và cơ chế quản trị rủi ro đủ sức thuyết phục nhà đầu tư.