Dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đang được nghiên cứu đầu tư với các phương thức, kịch bản thu phí và đánh giá sự quan tâm của nhà đầu tư nhằm giảm gánh nặng ngân sách tham gia triển khai.

Hơn 150.400 tỷ đồng mở rộng lên 6 làn xe

Trong tờ trình của Ban Quản lý dự án 2 gửi Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông cho thấy phạm vi đầu tư tập trung vào đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đang được khai thác với quy mô phân kỳ 4 làn xe hạn chế, với tổng chiều dài 1.144km gồm 2 đoạn liên tục: Mai Sơn-Cam Lộ dài 465km và đoạn Quảng Ngãi-Dầu Giây dài 679km, có 3 đoạn đang khai thác PPP (Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, tổng chiều dài 178km).

Các đoạn tuyến được đề xuất mở rộng ngay quy mô 6 làn xe theo quy hoạch, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 đánh giá ưu điểm của việc này là chỉ mở rộng 1 lần (chi phí tổng thể việc mở rộng 1 lần theo quy mô quy hoạch thấp hơn so với phương án mở rộng nhiều lần), phù hợp với định hướng phân kỳ đầu tư trước đây.

Cùng với mở rộng nền đường, mặt đường, cầu, các nút giao khác mức liên thông sẽ được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phù hợp với quy mô 6 làn xe và định hướng phát triển của địa phương.

Ban Quản lý dự án 2 cũng đề xuất chia nhóm 15 đoạn tuyến đầu tư công, đang tổ chức thu phí thành hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 đoạn Mai Sơn đến Cam Lộ, chiều dài 415km; Dự án thành phần 2 đoạn Quảng Ngãi đến Dầu Giây, chiều dài 551km.

Nhà thầu thi công thảm bêtông nhựa nền đường một dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư 2 đoạn tuyến từ Mai Sơn-Cam Lộ và Quảng Ngãi-Dầu Giây (không bao gồm 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT trong giai đoạn 1) khoảng 150.409 tỷ đồng bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 2.600 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị hơn 96.100 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác khoảng hơn 10.000 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 22.500 tỷ đồng; lãi vay hơn 19.100 tỷ đồng.

Đối với 3 đoạn tuyến đang được khai thác PPP gồm: Diễn Châu-Bãi Vọt (50km); Nha Trang-Cam Lâm (49km); Cam Lâm-Vĩnh Hảo (79km), đơn vị nghiên cứu cho biết, các đoạn tuyến đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng PPP, việc tiếp tục đầu tư mở rộng theo phương thức PPP nếu không có vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ là rất khó khăn.

Do vậy, Ban Quản lý dự án 2 đề xuất 3 đoạn tuyến PPP này cần được nghiên cứu theo các dự án riêng, trong đó giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng báo cáo Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Phương án đầu tư nào là tối ưu?

Về hình thức đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Ban Quản lý dự án 2 cũng đưa ra các phương án, đồng thời đánh giá ưu nhược điểm.

Cụ thể, phương án 1: dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công có thu phí sau khi hoàn thành. Ưu điểm là tổng mức đầu tư thấp hơn phương án đầu tư PPP do không có chi phí lãi vay; có thể triển khai đầu tư đồng bộ toàn tuyến, chắc chắn khả thi về mặt tiến độ hoàn thành; có khả năng thu hút lưu lượng giao thông cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường bộ song hành, đặc biệt là Quốc lộ 1…

Nhược điểm của phương án này là tăng áp lực huy động vốn ngân sách nhà nước cho công tác đầu tư, bảo trì; chưa huy động được khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Phương án 2: đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT kết hợp kinh doanh-quản lý (hợp đồng O&M) với 2 trường hợp: Hợp đồng O&M được tách riêng giúp giảm được nguồn vốn nhà đầu tư tuyến chính cao tốc phải huy động ngân hàng. Tuy vậy, nhược điểm là có khả năng xảy ra xung đột giữa nhà đầu tư O&M với nhà đầu tư mở rộng tuyến chính cao tốc trong quá trình thi công. Trường hợp nếu 2 nhà đầu tư là một nhà đầu tư sẽ khắc phục được nhược điểm này.

Nếu triển khai theo hướng hợp đồng BOT kết hợp O&M, ưu điểm là ngân sách Nhà nước có ngay một khoản thay vì tự tổ chức thu phí, không xảy ra xung đột giữa các nhà đầu tư. Ngược lại, nhược điểm là nhà đầu tư sẽ phải huy động nguồn vốn vay ngân hàng lớn...

Phương án 3: đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Phương án này có ưu điểm giảm áp lực huy động vốn ngân sách Nhà nước; khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; tận dụng kinh nghiệm quản trị, thi công, vận hành, bảo trì của các nhà đầu tư.

Nhược điểm là tổng mức đầu tư tăng do tính thêm lãi vay, ngân sách Nhà nước không thu được khoản phí trong thời hạn hợp đồng thực hiện dự án PPP; mức phí cao (BOT dự kiến thu khoảng 2.100 đồng/xe con/km cao hơn phương án Nhà nước thu 1.300 đồng/xe con/km) sẽ làm giảm sức hấp dẫn của tuyến, gia tăng áp lực giao thông lên mạng lưới đường hiện hữu; việc huy động nguồn vốn tín dụng dài hạn cho các dự án BOT gặp nhiều khó khăn do nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang triển khai đồng thời…

Cầu vượt sông tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với phương án đầu tư này, đơn vị nghiên cứu cho rằng việc nghiên cứu có thể tổ chức thu phí theo hướng Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thu phí và chuyển giao cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành mở rộng đường cao tốc. Trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tránh xung đột pháp lý với các nhà đầu tư khác nhau; tạo nguồn thu về ngân sách Nhà nước.

Phương án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam theo hình thức PPP cũng được đánh giá là phương án khả thi do đã có nhà đầu tư đề xuất: Tập đoàn Đèo Cả đăng ký triển khai với đoạn Mai Sơn- Cam Lộ; Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) đăng ký triển khai với đoạn Quảng Ngãi-Dầu Giây.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án 2 đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT. Quá trình thực hiện, tùy vào tình hình, kết quả tính toán, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước, hình thức đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được tiếp tục nghiên cứu, quyết định khi quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư các đoạn tuyến./.

Sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam trong năm 2027 Trên cơ sở kết quả báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng dự kiến triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về PPP, đấu thầu trong năm 2027.