Các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông với quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được mở rộng lên 6-10 làn xe và được triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Có 21 đoạn tuyến quy mô 4 làn xe hạn chế

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quy hoạch mạng lưới đường bộ hoạch định hệ thống đường bộ cao tốc bao gồm 46 tuyến, tổng chiều dài 10.106 km.

Đến nay, có 3.345km đã đưa vào sử dụng, đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trước năm 2027 khoảng 1.252km, đang chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.475km.

Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng chiều dài khoảng 2.158km, chiếm khoảng 21% tổng chiều dài mạng lưới đường bộ cao tốc, quy mô quy hoạch 6-10 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Hiện nay, tuyến cao tốc đã cơ bản nối thông toàn tuyến, còn lại đoạn Cà Mau-Đất Mũi (đang thi công) và cầu Cần Thơ 2 (đã bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030).

Về quy mô, có khoảng 21 đoạn tuyến/1.222km có quy mô 4 làn hạn chế, tập trung chủ yếu ở các đoạn tuyến gồm: cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng (43km), Mai Sơn-Cam Lộ (465km), Quảng Ngãi-Phan Thiết (580km) và Mỹ Thuận-Cà Mau (134km).

Phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 với quy mô 4 làn xe hạn chế. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Về thu phí hoàn vốn các đoạn đầu tư công theo nghị quyết của Quốc hội, công tác thu phí đã tổ chức trên 5 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Diễn Châu, từ Vĩnh Hảo đến Dầu Giây (từ 2/3/2026); 5 đoạn tuyến từ Bãi Vọt đến Cam Lộ (từ 15/7/2026) và 5 đoạn tuyến từ Quảng Ngãi-Nha Trang (từ 14/8/2026).

Tính đến hết ngày 30/10/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng hơn 41 triệu lượt phương tiện; thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.853 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng đã giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để khảo sát, thu thập số liệu, tính toán phương án đầu tư.

Đến nay, đã có một số doanh nghiệp như: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường quan tâm, đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 178.300 tỷ đồng

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Xây dựng, phạm vi dự án sẽ tập trung đầu tư đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km, quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.335 tỷ đồng. Riêng đoạn Phan Thiết-Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề.

Đối với 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo), chiều dài khoảng 178km, Bộ Xây dựng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng dự kiến chia thành 3 dự án thành phần độc lập; hình thức, mức vốn hỗ trợ ngân sách nhà nước tùy thuộc vào hợp đồng dự án PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết trên các đoạn tuyến. Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo sơ bộ đề xuất của các nhà đầu tư hiện hữu khoảng 60-70% sơ bộ tổng mức đầu tư phần mở rộng (tương ứng dự kiến khoảng 17.000-20.000 tỷ đồng).

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí đề xuất phân chia thành 2 dự án thành phần: đoạn phía Bắc từ Mai Sơn-Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.181 tỷ đồng; đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi-Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.206 tỷ đồng.

“Các thông tin, số liệu và dự kiến chia dự án sẽ được Bộ Xây dựng chuẩn xác trong báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo hình thức đối tác công-tư. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đối với 3 đoạn tuyến đang khai thác BOT, Bộ Xây dựng dự kiến giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất dự án theo quy định tại Điều 48 Luật Đường bộ.

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công (dự kiến chia làm 2 dự án), trường hợp có doanh nghiệp đề xuất, Bộ Xây dựng dự kiến giao các doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của Luật PPP.

Về lựa chọn nhà đầu tư: do có một số doanh nghiệp mong muốn tham gia đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, trên cơ sở kết quả báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng dự kiến triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về PPP, đấu thầu trong năm 2027./.

Mở rộng cao tốc Bắc-Nam: Sẽ nghiên cứu giao doanh nghiệp đầu tư Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km.