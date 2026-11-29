Tối 29/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân Lettis Napat đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tối 29/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân Lettis Napat đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng./.

Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Tối 29/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân Lettis Napat đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.