Sau một năm rưỡi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều công việc đã đi vào nền nếp, tạo thêm không gian phát triển.

Nhưng bộ máy gọn hơn chưa chắc mọi việc đã thông suốt. Những vướng mắc còn lại đang đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cách làm để chính quyền gần dân hơn, phục vụ tốt hơn nữa và đủ sức đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, những kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI cho thấy khá rõ những việc còn vướng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã trực tiếp phục vụ nhân dân, chịu áp lực công việc lớn, nhưng chưa thuộc diện hưởng phụ cấp công vụ như cán bộ, công chức cấp xã.

Y tế cơ sở lại thiếu nhân lực, trong khi quy định định mức nhân sự được xây dựng theo mô hình tổ chức trước đây đã không còn sát thực tế. Cán bộ hành chính công phải sử dụng nhiều phần mềm, cập nhật cùng một thông tin ở nhiều nơi, khiến công việc tăng lên thay vì giảm đi.

Ngay tại Thủ đô, chuyển đổi số cũng còn những bất cập cần khắc phục. Cử tri Hà Nội đã đề nghị rà soát, loại bỏ các ứng dụng trùng lặp, tiến tới nền tảng dùng chung, để người dân không phải sử dụng nhiều ứng dụng và cán bộ không phải nhập dữ liệu nhiều lần. Khi dữ liệu đã được xác thực, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm khai thác, chia sẻ theo thẩm quyền, không đẩy việc cung cấp lại giấy tờ sang người dân.

Người dân lấy số làm thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, số 6 phố Bùi Huy Bích. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ở Hà Nội, yêu cầu vận hành chính quyền hai cấp cũng gắn với trách nhiệm rõ hơn trong quản lý tài sản công, đầu tư và phục vụ dân sinh. Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thành phố phải giao đủ thẩm quyền, bố trí đủ người và kinh phí để cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Trụ sở dôi dư sau sắp xếp cần được công khai phương án sử dụng, ưu tiên những nhu cầu thiết thực như trường học, nơi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thiết chế văn hóa tại địa bàn còn thiếu. Được trao quyền chủ động hơn, chính quyền càng phải trách nhiệm hơn trước nhân dân về từng quyết định và từng đồng ngân sách.

Những vướng mắc ở Ninh Bình hay Hà Nội không phải chuyện riêng của các địa phương. Điều quan trọng sau sắp xếp là bộ máy không chỉ thay đổi về tổ chức mà phải thay đổi cả cách làm việc. Nếu đầu mối đã giảm mà thủ tục vẫn qua nhiều khâu, nhiệm vụ vẫn chồng chéo, cán bộ vẫn phải nhập lại dữ liệu và người dân vẫn đi lại nhiều lần, thì việc sắp xếp bộ máy chưa thực sự đem lại chuyển biến trong giải quyết công việc.

Sau một năm rưỡi vận hành mô hình mới, Trung ương và các địa phương đã có những bước đi đáng ghi nhận. Việc tổ chức lại bộ máy tạo điều kiện phân định lại nhiệm vụ, thẩm quyền, giảm các khâu trung gian, đưa nhiều công việc về gần cơ sở hơn. Nhưng khi giao thêm việc cho cấp xã thì phải bảo đảm cấp xã có đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, hạ tầng và dữ liệu để làm việc. Nếu nhiệm vụ tăng lên mà điều kiện thực hiện không tăng tương ứng, cấp xã sẽ trở thành nơi tiếp nhận thêm áp lực, còn người dân vẫn phải chờ đợi.

Đây cũng là những vấn đề đặt ra trong Kết luận số 131-KL/TW ngày 27/11/2026 của Bộ Chính trị. Kết luận yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, khẩn trương chuẩn hóa danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra của từng vị trí. Việc xác định biên chế giai đoạn 2027-2031 phải xuất phát từ nhiệm vụ thực tế, không lấy tổ chức bộ máy và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu.

Kết luận 131-KL/TW cũng đòi hỏi phải thay đổi phương thức làm việc. Các cơ quan phải lượng hóa công việc nào giảm, công việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; năng suất lao động tăng bao nhiêu và tác động thế nào đến nhu cầu nhân lực. Nếu đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số mà quy trình, năng suất và số người làm việc không thay đổi thì chưa thể coi là đổi mới thực chất.

Cùng với công nghệ, chính sách đối với đội ngũ làm việc ở cơ sở cần được điều chỉnh sát hơn với trách nhiệm và khối lượng công việc. Những kiến nghị về phụ cấp của viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, hay nhân lực y tế sau khi không còn mô hình trung tâm y tế cấp huyện đều cần được xem xét trên cơ sở vị trí việc làm và nhu cầu thực tế. Không thể bố trí nhân lực theo định mức cũ cho một mô hình đã thay đổi, cũng không thể giải quyết thiếu hụt bằng cách cắt giảm hoặc tăng thêm biên chế một cách cơ học.

Bài toán này càng cấp thiết khi đất nước bước vào năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng cao. Nghị quyết số 47/2026/QH16 về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2027 xác định GDP phấn đấu tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, xuất khẩu hàng hóa tăng 15%.

Để đạt những mục tiêu đó, cần phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy nhanh đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đống Đa tại số 71 phố Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chính phủ đã xác định tiếp tục hoàn thiện phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, phường; tháo gỡ vướng mắc về dữ liệu, hạ tầng số và dịch vụ công. Quốc hội cũng yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, có thời hạn, có kết quả cụ thể. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh.

Sắp xếp bộ máy mới là bước đầu, điều quan trọng hơn là làm cho bộ máy vận hành tốt hơn nữa. Sau một năm rưỡi, những kết quả đạt được cần được củng cố bằng việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thẩm quyền, nhân lực, chế độ và dữ liệu.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 và Kết luận số 131-KL/TW đã đặt rõ yêu cầu cho chặng tiếp theo, đó là bộ máy phải gọn, phải làm được việc; quyền hạn phải rõ, nguồn lực phải đủ; cán bộ phải làm việc theo kết quả, người dân phải được phục vụ thuận tiện hơn.

Khi những điều ấy trở thành thực tế ở từng xã, phường, hiệu lực và hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sẽ được khẳng định bằng chính chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Đo hiệu quả bằng năng lực thực thi Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp rút ngắn khâu trung gian, đưa chính quyền gần dân hơn, và hiệu quả phụ thuộc vào nhân lực và năng lực thực thi.