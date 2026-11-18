Thành phố cung cấp trực tuyến toàn bộ 2.135 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 1.258/2.075 thủ tục do Trung ương quy định.

Năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Thành phố cung cấp trực tuyến toàn bộ 2.135 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 1.258/2.075 thủ tục do Trung ương quy định và giảm 38% đối với 732/1.060 thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Trong 10 tháng, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,6%; hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt 99,1%; số hóa đầu vào đạt 99,9%; trả kết quả điện tử đạt 99,3%; thực hiện thu 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt./.