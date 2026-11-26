Sáng 26/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7/11) cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Xu (sinh năm 1928), quê thành phố Huế, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn; đảng viên Lại Thị Hộ (sinh năm 1931, quê tỉnh Hưng Yên, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người đảng viên. Đằng sau tấm Huy hiệu là chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất người cộng sản; là những năm tháng gắn bó cuộc đời với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương và đất nước.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên Nguyễn Đức Xu và Lại Thị Hộ; đồng thời là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Đảng đối với những đảng viên đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc đảng viên Nguyễn Đức Xu và Lại Thị Hộ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục là những tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo; đóng góp những ý kiến tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho các đảng viên được trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng và các mức huy hiệu khác, bởi đây là những đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng, phát triển đất nước./.

Phó Chủ tịch nước: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ghi nhận lòng trung thành, kiên định và uy tín chính trị Ngày 6/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành; đồng thời thăm, chúc mừng nhà giáo ưu tú tại tỉnh Thanh Hóa.