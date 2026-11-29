Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định của Bộ Chính trị về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng (Quy định số 231-QĐ/TW, ngày 25/11/2026).

Quy định số 231-QĐ/TW gồm 8 Điều, trong đó quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự, cách thức và xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.

Đối tượng áp dụng là các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định nêu rõ trách nhiệm giải trình trong Đảng là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên trong việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ vấn đề thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu giải trình. Chủ thể có trách nhiệm giải trình: Cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên.

Chủ thể có quyền yêu cầu giải trình gồm: Cấp ủy, tổ chức đảng có quyền yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, phụ trách giải trình; Cấp ủy viên, đảng viên có quyền yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên nơi mình là thành viên hoặc tham gia sinh hoạt giải trình.

Theo Quy định số 231-QĐ/TW, có 5 nguyên tắc thực hiện trách nhiệm giải trình, bao gồm:

Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; tuân thủ Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ trong Đảng.

Gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; quyền hạn đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó. Phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan.

Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc yêu cầu và thực hiện giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục. Chủ thể có quyền yêu cầu giải trình không lợi dụng việc yêu cầu giải trình để áp đặt, quy chụp hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Không đồng nhất việc thực hiện trách nhiệm giải trình với việc có khuyết điểm, vi phạm. Trách nhiệm giải trình trong Đảng không thay thế chế độ báo cáo, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; trách nhiệm giải trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Về nội dung, hình thức giải trình, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm giải trình về những vấn đề cần làm rõ thuộc trách nhiệm của mình khi có yêu cầu theo quy định.

Nội dung giải trình phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện; kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, xử lý khuyết điểm, vi phạm. Việc giải trình được thực hiện trực tiếp tại hội nghị, cuộc họp do cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu giải trình tổ chức hoặc tại hội nghị cấp ủy, cuộc họp chi bộ nơi cấp ủy viên, đảng viên yêu cầu giải trình là thành viên, tham gia sinh hoạt. Tập thể giải trình được thực hiện thông qua người đứng đầu hoặc người được tập thể phân công.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về nội dung giải trình của tập thể; việc phân công người giải trình không làm thay đổi trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của tập thể đối với nội dung giải trình.

Quy định số 231-QĐ/TW cũng xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với chủ thể có trách nhiệm giải trình và chủ thể có quyền yêu cầu giải trình; đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự, cách thức giải trình và quản lý, lưu trữ hồ sơ, sử dụng kết quả giải trình.

Quy định này định nghĩa rõ về hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định này, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tương ứng với mức độ vi phạm hoặc các biện pháp xử lý khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này.

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại quy định.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (25/11/2026) và được phổ biến đến chi bộ./.

Xem toàn văn Quy định số 231-QĐ/TW tại đây.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về sinh hoạt tổ đảng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thống nhất về cách tổ chức thực hiện sinh hoạt tổ đảng trong toàn Đảng ở những chi bộ có đông đảng viên hoặc có điều kiện sinh hoạt đặc thù.